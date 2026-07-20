Emniyet içinde köstebek operasyonu: WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Bir başka mesajda ise çete üyesinin yine bilgi talebi görülüyor. Kamu görevlisi bu talebe "Konu ne?" diye yanıt veriyor.

Mesajın devamında çete üyesinin "Hır gür yok." diyerek herhangi bir şiddet olayı yaşanmayacağını belirttiği ifade ediliyor:

“Aile bireyleri ve kendi adresi lazım. Yazılma işi. Hır gür yok. Resimleri, adresleri… POLNET ekranı işte..”

Çete üyesinin bu mesajın devamında "Sıkıntıysa yarın karakoldan alacağım." dediği görülüyor.