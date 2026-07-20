Emniyet içinde köstebek operasyonu: WhatsApp mesajları ortaya çıktı
20.07.2026 13:51
Son Güncelleme: 20.07.2026 13:58
Çetelere bilgi sızdırmakla suçlanan polis ve memurlara köstebek operasyonu yapıldı. Kamu görevlileri ile çete üyelerinin WhatsApp mesajlaşmaları soruşturma dosyasına girdi.
Suç örgütlerine kamu kurumlarından bilgi aktarıldığı iddiasıyla 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aralarında polislerin, gümrük muhafaza memurlarının ve avukatların da bulunduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin gizli kalması gereken bilgilerin çete üyelerine servis ettiği belirtiliyor.
Şüpheliler arasında 10 polis memuru, 15 gümrük muhafaza memuru, bir gümrük muhafaza müdür yardımcısı, iki denetimli serbestlik memuru, bir zabıt katibi ile iki avukat olduğu öğrenildi.
Soruşturma dosyasında çete üyeleri ile kamu görevlilerinin WhatsApp mesajlaşmaları da yer alıyor.
GİZLİ KALMASI GEREKEN BİLGİLERİ SERVİS ETTİLER
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, örgüt yöneticileri ve üyelerinin bazı kamu görevlilerinden gizli kalması gereken bilgileri temin ettiği belirlendi.
Bu bilgilerin suç kaydı, aranma kaydı, yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç sorgulama ve gümrük geçiş bilgileri olduğu öğrenildi.
POLNET EKRANINDAN SONUÇ İSTEDİ
Soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmalarından birinde bir çete üyesinin, polis memurundan bir kişi hakkında bilgi talep ettiği görülüyor.
Çete üyesinin mesajında "POLNET ekranından sorgulayabilir misin?" dediği görülüyor:
POLNET, yalnızca emniyet mensuplarının kullanabildiği kapalı devre bir sistem. Bu sistemde tüm vatandaşların hassas verileri bulunuyor.
"ARANMASINA BAKAR MISIN? SANA ÖDEME ÇIKTIM"
Bir başka mesajda ise "Emre bir aranmasına bakar mısın?" dediği, bir sonraki mesajda ise "Sana ödeme çıktım az önce." ifadelerini kullandığı görülüyor.
Kamu görevlisinin bu yanıta bir ekran görüntüsü ile "Temiz abi." dediği de mesajlarda yer alıyor.
"HIR GÜR YOK"
Bir başka mesajda ise çete üyesinin yine bilgi talebi görülüyor. Kamu görevlisi bu talebe "Konu ne?" diye yanıt veriyor.
Mesajın devamında çete üyesinin "Hır gür yok." diyerek herhangi bir şiddet olayı yaşanmayacağını belirttiği ifade ediliyor:
“Aile bireyleri ve kendi adresi lazım. Yazılma işi. Hır gür yok. Resimleri, adresleri… POLNET ekranı işte..”
Çete üyesinin bu mesajın devamında "Sıkıntıysa yarın karakoldan alacağım." dediği görülüyor.
BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İçişleri Bakanlığı ile tam bir koordinasyon içerisinde, suç örgütleriyle, örgütlü suç yapılanmalarıyla ve bu yapılara alan açmaya çalışan her türlü kirli ilişki ağıyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini söyleyen Gürlek, şunları kaydetti:
"- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik başarılı bir operasyon başlatılmıştır.
- Yürütülen soruşturmada örgüt yöneticileri ve üyelerinin, görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden bazı kamu görevlilerinden suç kaydı, aranma kaydı, yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç kaydı sorgulama ve gümrük geçiş bilgileri gibi hususlarda bilgi aldıklarına yönelik tespitler yapılmıştır.
- Bu kapsamda, 2'si denetimli serbestlik memuru ve 1'i zabıt katibi, 1'i gümrük muhafaza müdür yardımcısı, 15'i gümrük muhafaza memuru, 10'u polis memuru, 2'si avukat olmak üzere toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul, Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir."
"Devletin imkanlarını suç örgütlerinin hizmetine sunmaya, kamu görevinin vakarını ve milletin devlete olan güvenini zedelemeye yeltenenlere müsamaha gösterilmeyeceğini kaydeden Gürlek, "Kamu gücünü kişisel ya da örgütsel çıkarlar için kullanmaya teşebbüs edenler hakkında adli işlemler gecikmeksizin tesis edilecektir." ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek, operasyonda görev alan personele teşekkür ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"- Bu mücadelenin temel amacı, milletimizin huzurunu korumak, kamu düzenini güçlendirmek ve vatandaşlarımızın devlete, adalete ve hukuka olan güvenini daha da artırmaktır. Türkiye Yüzyılı'nda hukuk devletinin gücünü, suç örgütlerinin karşısında en kararlı şekilde göstermeye devam edeceğiz."