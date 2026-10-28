Emniyet mensuplarına müjde. PAEM amirlik eğitimi için 149 polis alımı yapacak

PAEM tarafından yayımlanan kılavuzda aranan şartlar şu şekilde belirtiliyor:



En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Başvuru tarihinden itibaren meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

Hakkında verilen kısa veya uzun süreli durdurma cezası ile ilgili olarak, ceza süresi devam ediyor olmamak,

Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli kovuşturma veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilecek. Eğitimi başarıyla tamamlayarak mezun olan adaylara ise “İlk Derece Amirlik Sertifikası” verilecek.



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