Emniyet mensuplarına müjde. PAEM amirlik eğitimi için 149 polis alımı yapacak
28.10.2026 14:56
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memurları için amirlik kapısı açılıyor. Polis Akademisi Başkanlığı, PAEM 11. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi kapsamında 149 polis alımı yapacak.
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 2 yıl eğitim verilmek üzere 11. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Polis Memurları arasından 134 erkek, 15 kadın olmak üzere toplam (149) öğrenci alımı yapılacak.
30 Ekim-6 Kasım 2026 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacak başvurular için şartlar ve sınav ücreti belli oldu. Peki, PAEM 149 polis alımı ne zaman yapılacak?
PAEM POLİS ALIMI ŞARTLARI
PAEM tarafından yayımlanan kılavuzda aranan şartlar şu şekilde belirtiliyor:
En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
Başvuru tarihinden itibaren meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,
Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,
Hakkında verilen kısa veya uzun süreli durdurma cezası ile ilgili olarak, ceza süresi devam ediyor olmamak,
Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli kovuşturma veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.
Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilecek. Eğitimi başarıyla tamamlayarak mezun olan adaylara ise “İlk Derece Amirlik Sertifikası” verilecek.
PAEM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
PAEM POLİS ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar ön başvurularını 30 Ekim 2026 – 06 Kasım 2026 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapacak. 30 Ekim 2026 saat 09.00 ile 06 Kasım 2026 saat 23.59 arasında sistem aktif olacak.
PAEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Ön başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar sınav başvuru ücreti olan 6.000 TL’yi, 23 Kasım 2026 saat 09.00’dan 27 Kasım 2026 saat 17.00’ye kadar Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan 2026PAEM11 hesabına yatıracak.
Adaylar yalnızca Halkbank Şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank İnternet Bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecek. Diğer bankaların, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacak.
Başvuru yapmayan, müracaatı kabul edilmeyen, ücret yatırdığı halde sınav başvurusu yapmayan, sınava girmeyen/giremeyen, sınavı geçersiz sayılan, sınavlarda başarısız olan, aynı işlem için birden fazla ücret yatıran ve ücret gerektirmeyen işlem için ücret yatıran, değerlendirme ve seçme sınavlarında başarısız olan adaylar tarafından ödenen sınav başvuru ücretinin hiçbir durumda geri iadesi yapılmayacak.
Sınav ücretini ödeyecek adayların T.C. kimlik numaralarının dekontun açıklama kısmında bulunması zorunludur. Dekontun açıklama kısmında T.C. kimlik numarası yazmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecek.