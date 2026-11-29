Emniyet'in 89 yıllık kanunda değişiklik. Polisin çalışma süresine sınır ve fazla mesai ücreti yolda
29.11.2026 15:07
Son Güncelleme: 29.11.2026 15:22
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı'nda köklü reforma hazırlanıyor. Yeni yasal düzenleme çalışması, polislerin mesleğe girişinden emekliliğine kadar pek çok alanda yeni düzenlemeler öngörüyor.
Emniyet Teşkilatı’nın 89 yıllık kanununda kapsamlı değişiklik geliyor.
Emniyet'in yapısını ve personelin çalışma hayatını baştan aşağı değiştirecek kanun çalışmasında sona gelindi.
Yeni Şafak Gazetesi'nin haberine göre, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da incelemeye alınan düzenleme, teşkilatın değişen suç türleri ve güvenlik ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılmasını hedefliyor.
Çalışma, polislerin mesleğe girişinden emekliliğine kadar pek çok alanda yeni düzenlemeler öngörüyor.
İZİN GÜNÜNDEKİ GÖREVE EK ÜCRET
Yeni sistemde polislere, izin günlerinde futbol müsabakası, miting ve bayram gibi nedenlerle göreve çağrılmaları durumunda fazla çalışma ücreti verilmesi planlanıyor.
Fiilen çalışılan ilave saatlerin kayıt altına alınması ve ücretlerin görev süresi üzerinden hesaplanması öngörülürken, gece ve resmi tatil görevleri için de farklı ödeme ölçütleri getirilecek.
Yeni düzenleme ile, haftalık ve aylık çalışma sürelerine üst sınır getirilmesi, olağanüstü durumlar dışında dinlenme sürelerinin kesintiye uğramasının önlenmesi hedefleniyor.
TERFİDE KIDEM VE UZMANLIK ŞARTI
Polis amirlerinin terfi sistemi de yeniden ele alınacak. Kıdem, mesleki başarı, eğitim, uzmanlık ve görev tecrübesinin terfilerdeki ağırlığının yeniden belirlenmesi planlanırken, kadro yetersizliği nedeniyle terfi alamayan personelin durumuna yönelik yeni düzenlemeler yapılacak.
Çalışmayla Emniyet'in başkanlık statüsüne geçirilmesine yönelik hukuki hazırlıklar da şekilleniyor.
Teşkilatın idari yapısının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenmesinin önünün açılması ve yeni birimlerin kurulması ya da mevcut birimlerin güvenlik ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılması hedefleniyor.