En çok kazandıran üniversite bölümleri belli oldu
23.07.2026 23:18
Üniversite mezunlarının kazanç ve istihdam verileri açıklandı. Pilotaj, ortalama kazancı en yüksek lisans bölümü olurken ilk beşin dördünü mühendislik programları oluşturdu. Tıp mezunları yüzde 95,5 ile istihdamda ilk sırada yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üniversite mezunlarının kazanç, istihdam, ilk iş bulma süresi ve eğitimini aldıkları alanda çalışma oranlarını gösteren Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri 2025 sonuçlarını açıkladı.
Verilere göre, lisans mezunları arasında aylık ortalama kazancı en yüksek bölüm pilotaj oldu. Pilotajı sırasıyla matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, uçak mühendisliği ile kontrol ve otomasyon mühendisliği takip etti.
Listenin ilk sıralarında havacılık ve mühendislik programlarının yoğunluğu dikkati çekti. İlk 10 bölümün sekizini mühendislik, havacılık veya teknik eğitim programları oluştururken tıp altıncı sırada yer aldı.
TÜİK’in açıklamasında bölümlere göre kazanç miktarları paylaşılmazken, sıralama mezunların aylık ortalama kazançları dikkate alınarak hazırlandı.
Ön lisans düzeyinde ise ortalama kazancı en yüksek bölüm uçak teknolojisi oldu. Bu bölümü perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek eğitimi, elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı ile marka iletişimi izledi.
Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2024 yılında yüzde 75 iken, 2025’te yüzde 73,9’a düştü. Ön lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı da aynı dönemde yüzde 66,4’ten yüzde 65,7’ye geriledi.
Lisans düzeyinde kayıtlı istihdam oranı en yüksek bölüm yüzde 95,5 ile tıp oldu. Tıp mezunlarını yüzde 90,8 ile özel eğitim öğretmenliği, yüzde 89,9 ile havacılık elektrik ve elektroniği, yüzde 89,8 ile matematik mühendisliği ve hemşirelik takip etti.
İstihdam oranı en yüksek ilk 10 lisans bölümü şöyle sıralandı:
- Tıp: Yüzde 95,5
- Özel eğitim öğretmenliği: Yüzde 90,8
- Havacılık elektrik ve elektroniği: Yüzde 89,9
- Matematik mühendisliği: Yüzde 89,8
- Hemşirelik: Yüzde 89,8
- Dil ve konuşma terapisi: Yüzde 89,3
- Uçak bakım ve onarım: Yüzde 89,1
- Elektrik mühendisliği: Yüzde 89,1
- Kontrol ve otomasyon mühendisliği: Yüzde 88
- Eczacılık: Yüzde 87,7
Eğitim alanları bakımından en yüksek kayıtlı istihdam oranı yüzde 84,5 ile sağlık ve refah alanında gerçekleşti. Bu alanı yüzde 82,1 ile mühendislik, imalat ve inşaat, yüzde 76,7 ile bilişim ve iletişim teknolojileri izledi.
İLK İŞ BULMA SÜRESİ
Lisans mezunlarının ilk iş bulma süresi 2024 yılında ortalama 14,4 ay iken, 2025’te 14,2 aya indi. Ön lisans mezunlarında ise bu süre 16 aydan 15,8 aya geriledi.
İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans bölümü 2,4 ay ile dil ve konuşma terapisi oldu. Tıp mezunları ortalama 3,9 ayda, özel eğitim öğretmenliği mezunları 4,4 ayda, eczacılık mezunları 4,6 ayda ve ergoterapi mezunları 7,6 ayda ilk işlerini buldu.
İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu 10 bölüm şöyle:
- Dil ve konuşma terapisi: 2,4 ay
- Tıp: 3,9 ay
- Özel eğitim öğretmenliği: 4,4 ay
- Eczacılık: 4,6 ay
- Ergoterapi: 7,6 ay
- Ebelik: 7,9 ay
- İngilizce öğretmenliği: 8,4 ay
- Maden mühendisliği: 8,5 ay
- İngilizce mütercim ve tercümanlık: 8,6 ay
- Kontrol ve otomasyon mühendisliği: 8,8 ay
Eğitim alanları arasında ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu alan 9 ay ile sağlık ve refah oldu. Bilişim ve iletişim teknolojileri mezunları ortalama 11,4 ayda, mühendislik, imalat ve inşaat mezunları ise 11,6 ayda ilk işlerine yerleşti.
Ücretli çalışan lisans mezunlarının eğitim gördükleri alanla uyumlu bir meslekte çalışma oranı 2024’te yüzde 56,1 iken, 2025 yılında yüzde 56,7’ye yükseldi. Ön lisans mezunlarında bu oran yüzde 51’den yüzde 50,8’e geriledi.
Kendi alanında çalışma oranı en yüksek lisans alanı yüzde 80,4 ile sağlık ve refah oldu. İş, yönetim ve hukuk alanında bu oran yüzde 79,6, eğitimde yüzde 64,8, mühendislik, imalat ve inşaatta yüzde 63,6 olarak hesaplandı.
En düşük uyum oranı ise yüzde 20,6 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında görüldü. Buna göre bu alandaki her beş ücretli çalışandan yalnızca yaklaşık biri, aldığı eğitimle uyumlu bir meslek grubunda çalıştı.