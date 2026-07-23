En çok kazandıran üniversite bölümleri belli oldu

Lisans mezunlarının ilk iş bulma süresi 2024 yılında ortalama 14,4 ay iken, 2025’te 14,2 aya indi. Ön lisans mezunlarında ise bu süre 16 aydan 15,8 aya geriledi.

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans bölümü 2,4 ay ile dil ve konuşma terapisi oldu. Tıp mezunları ortalama 3,9 ayda, özel eğitim öğretmenliği mezunları 4,4 ayda, eczacılık mezunları 4,6 ayda ve ergoterapi mezunları 7,6 ayda ilk işlerini buldu.

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu 10 bölüm şöyle:

Dil ve konuşma terapisi: 2,4 ay

Tıp: 3,9 ay

Özel eğitim öğretmenliği: 4,4 ay

Eczacılık: 4,6 ay

Ergoterapi: 7,6 ay

Ebelik: 7,9 ay

İngilizce öğretmenliği: 8,4 ay

Maden mühendisliği: 8,5 ay

İngilizce mütercim ve tercümanlık: 8,6 ay

Kontrol ve otomasyon mühendisliği: 8,8 ay

Eğitim alanları arasında ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu alan 9 ay ile sağlık ve refah oldu. Bilişim ve iletişim teknolojileri mezunları ortalama 11,4 ayda, mühendislik, imalat ve inşaat mezunları ise 11,6 ayda ilk işlerine yerleşti.