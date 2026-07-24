En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten geçti
24.07.2026 20:47
Son Güncelleme: 24.07.2026 21:01
En düşük emekli aylığının arttırılmasını da içeren yasa teklifi Meclis'te kabul edildi.
Anadolu Ajansı
TBMM Genel Kurulunda, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine devam edildi.
Oylama sonucunda teklif kabul edilerek yasalaştı. Böylece en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükseldi.
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Anadolu Ajansı