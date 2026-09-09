En işlek caddelerdeki QR kodlu mesajın sırrı çözüldü. Gözler 12 Eylül'e çevrildi

Projenin ilk ipuçları, geçtiğimiz günlerde oynanan derbi maçında stadyum ekranlarına yansıtılan İyilik Var sloganlarıyla ve bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla verilmişti.

"İnsanın olduğu her yerde İyilik Var" vurgusuyla duyurulan ve toplumun geniş kesimlerinde merak uyandıran yeni gönüllülük platformunun 12 Eylül'de hayata geçirilmesi bekleniyor.