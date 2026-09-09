En işlek caddelerdeki QR kodlu mesajın sırrı çözüldü. Gözler 12 Eylül'e çevrildi
09.09.2026 13:02
Türkiye genelinde şehir merkezlerinde bulunan billboardlara yerleştirilen QR kodlu ilanlar merak uyandırdı.
İstanbul dahil birçok şehrin en işlek caddelerine yerleştirilen QR kodlu billboardların sırrı çözüldü.
Billboardlarda görülen "Sağ Ol Ziya Abi", "Var Ol Mehmet Usta", "Ne Güzel Yaptın Mehmet Bey" ve "İyi ki Geldin Nuriye Teyze" gibi ifadeler ilgi çekerek sosyal medyada da gündem haline geldi.
İlanlardaki kodların, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 12 Eylül'de hayata geçireceği “İyilik Var” dijital gönüllülük platformuna yönlendirdiği görüldü.
QR KODLARININ SIRRI ÇÖZÜLDÜ
Görsellerin amacını merak eden vatandaşlar, panolardaki QR kodları telefonlarıyla taratarak arka planını araştırmaya başladı.
Yapılan yönlendirmeyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait iyilikvar.gov.tr adresine ulaşan kullanıcılar, sitede 12 Eylül tarihini işaret eden geri sayım sayacıyla karşılaştı.
İLK İŞARET DERBİ MAÇTA VERİLMİŞTİ
Projenin ilk ipuçları, geçtiğimiz günlerde oynanan derbi maçında stadyum ekranlarına yansıtılan İyilik Var sloganlarıyla ve bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla verilmişti.
"İnsanın olduğu her yerde İyilik Var" vurgusuyla duyurulan ve toplumun geniş kesimlerinde merak uyandıran yeni gönüllülük platformunun 12 Eylül'de hayata geçirilmesi bekleniyor.