Altınkılıç, “Forbes Türkiye'nin 2020 yılında yayımladığı ‘En Zengin 100 Türk’ listesinde 500 milyon dolarlık servetiyle 79. sırada yer almıştı.

Altınmarka Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Detay Gıda CEO’su Dilara Altınkılıç Kutmangil, babasını şu sözlerle anlatıyordu:

"Ben yurtdışındaki eğitim hayatıma Bentley Üniversitesi’nde başladım. Üniversiteyi gereğinden erken bitirdiğim ve eğitimime devam etmek istediğimden, Tufts Üniversitesi’nde sertifika eğitimi aldıktan sonra da, Harvard Üniversitesi’ne devam ettim. Grubumuzda göreve başlamadan yurt dışında 3 üniversite deneyimim olsa da, aldığım en önemli eğitim Birol Altınkılıç Üniversitesi’ndeydi.

Babamdan problemler karşısında sakin kalmayı, sonuç ve çözüm odaklı bir bakış açısına sahip olmayı öğrendim. Ayrıca, işi yönetirken en ince detayını dahi öğrenmenin gerekliliğini aşıladı bize. Çalışan ekibimizle yakın ilişkiler içinde olmanın, insan kaynağını yönetmek ve yönlendirmek için önemli bir meziyet olduğunu gösterdi. En önemli öğretilerinden biri ise, başkalarının arkasından koşmaktansa, öncü olmak."