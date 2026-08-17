"En zengin 100 Türk" listesindeydi. Birol Altınkılıç yaşamını yitirdi
17.08.2026 09:55
Son Güncelleme: 17.08.2026 10:01
2020'de Forbes Türkiye'nin yayınladığı "En Zengin 100 Türk" listesine giren iş insanı Birol Altınkılıç, hayatını kaybetti.
2020 yılında “En Zengin 100 Türk” listesinde yer alan iş insanı Birol Altınkılıç, 66 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Altınkılıç, Kahve Dünyası ile Türkiye'nin en büyük kakao üreticisi Altınmarka Grubu'nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı'ydı.
İş insanı, 1992 yılında kurduğu Altınmarka Grubu'yla Türkiye'nin önde gelen kakao ve çikolata üreticisi oldu.
Grup zaman içinde büyüdü, sanayi üretiminin yanı sıra perakende alanında da genişledi.
Kahve Dünyası zamanla ülkenin en bilinen kahve zincirlerinden biri haline geldi..
KAHVE DÜNYASI'NIN ARKASINDAKİ İSİM
Birol Altınkılıç aynı zamanda Kahve Dünyası'nın da kurucusuydu. 2000'li yılların başında İstanbul Eminönü'ndeki ilk mağazasıyla faaliyetlerine başlayan marka, daha sonra hızla Türkiye genelinde yayıldı.
Kahve Dünyası 2011 yılında İngiltere Londra'da ilk yurt dışı şubesini açtı. Bugünse 200'ün üzerinde mağazasıyla Türkiye, İngiltere, Kuveyt ve Suudi Arabistan'da müşterilerle buluşuyor.
Altınmarka ise kakao işleme ve çikolata üretiminde uluslararası ölçekte faaliyet göstermeye başladı. Şirketin ürünleri birçok ülkeye ihraç ediliyor. Grup dünyanın önde gelen gıda şirketlerine hammadde ve endüstriyel çikolata tedarik ederken Türkiye'nin en büyük kakao ithalatçısı haline geldi.
Altınmarka çatısının altında şu şirketler yer alıyor:
Altınmarka Gıda, Detay Gıda, Detay Kahve, Detay Unlu Mamuller ve Dondurma, Altınkılıçlar Kahve ve Kakao Ürünleri, Baylan Gıda, Alcao ve Altınyapı İnşaat Turizm Lojistik.
Baylan, Altınmarka, Detay Çikolata, Detay Kahve, Detay Unlu Mamuller ve Dondurma, Alcao ve Altınyapı da Altınmarka Grubu'nun marka mimarisi içerisinde bulunuyor.
Detay çatısı altında Bikaldı Chocolate, Bikaldı Coffee, Bikaldı Ice Cream ve Balin markaları bulunurken; Kahve Dünyası çatısı altında ana markanın yanı sıra Kahve Dünyası Al Götür ve Kahve Dünyası Fabrika yer alıyor.
Altınmarka tarafında ise Chocolate House markası bulunuyor.
"EN ZENGİN 100 TÜRK" LİSTESİNDEYDİ
Altınkılıç, “Forbes Türkiye'nin 2020 yılında yayımladığı ‘En Zengin 100 Türk’ listesinde 500 milyon dolarlık servetiyle 79. sırada yer almıştı.
Altınmarka Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Detay Gıda CEO’su Dilara Altınkılıç Kutmangil, babasını şu sözlerle anlatıyordu:
"Ben yurtdışındaki eğitim hayatıma Bentley Üniversitesi’nde başladım. Üniversiteyi gereğinden erken bitirdiğim ve eğitimime devam etmek istediğimden, Tufts Üniversitesi’nde sertifika eğitimi aldıktan sonra da, Harvard Üniversitesi’ne devam ettim. Grubumuzda göreve başlamadan yurt dışında 3 üniversite deneyimim olsa da, aldığım en önemli eğitim Birol Altınkılıç Üniversitesi’ndeydi.
Babamdan problemler karşısında sakin kalmayı, sonuç ve çözüm odaklı bir bakış açısına sahip olmayı öğrendim. Ayrıca, işi yönetirken en ince detayını dahi öğrenmenin gerekliliğini aşıladı bize. Çalışan ekibimizle yakın ilişkiler içinde olmanın, insan kaynağını yönetmek ve yönlendirmek için önemli bir meziyet olduğunu gösterdi. En önemli öğretilerinden biri ise, başkalarının arkasından koşmaktansa, öncü olmak."