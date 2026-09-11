Enerjide üç yeni hat planı: Karadeniz’in altından Avrupa’ya da uzanacak

Bayraktar, forum sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki enerji işbirliğinin petrol ve doğal gaz ağırlıklı yapısının özellikle son birkaç yıldır elektrik odaklı bir dönüşüme girdiğini belirtti.

Petrol ve doğal gaz alanındaki işbirliğinin artarak devam ettiğini ifade eden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Orada hakikaten tarihi işler yaptık. Avrupa'nın arz güvenliği için şu anda Türkiye, Azerbaycan'la birlikte çok önemli bir rol oynuyor. Artık mevcut enerji altyapımızı nasıl tam kapasiteye çıkarabileceğimizi konuşuyoruz. Mevcut altyapılarımızın en üst düzeyde kullanılması birinci öncelikli konularımızdandır."

Bayraktar, SOCAR'ın Türkiye'de ve üçüncü ülkelerde ortaklaşa yapacağı arama projelerini istişare ettiklerini belirterek, "Buralarda da somut projeleri inşallah ortaya koyacağız. Her yıl aslında yeni projeleri hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Azerbaycan'ın 16 ülkeye doğal gaz ihraç ettiğini belirten Bayraktar, TANAP'ın faaliyete geçtiği günden bu yana 100 milyar metreküp gaz seviyesine ulaştığını bildirdi.