Enkazdan 248. saatte kurtarılmıştı. Mucize kız Aleyna mezun oldu

Mezuniyet töreni sonrası duygularını basın mensuplarıyla paylaşan Ölmez, kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve her koşulda yanında olan insanların güvenini boşa çıkarmamak için büyük çaba gösterdiğini söyledi.

Mezuniyet töreninde hem hüzün hem de gururu bir arada yaşadığını anlatan Ölmez, "Beni mezun olarak görmek isteyen kişi annemdi. Annem yanımda olmadığı için hüzünlüyüm ama aynı zamanda gururluyum çünkü onlar için çabaladım." dedi.