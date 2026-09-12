Erciyes’in eteklerinde kurutuluyor, İtalya’da pizzalara lezzet katıyor
12.09.2026 10:29
Kayseri’de 2 bin dekar alanda yetiştirilen domatesler, Erciyes’in eteklerinde güneşte kurutuluyor. Kuru domatesler, İtalya başta olmak üzere 7 ülkeye ihraç ediliyor.
ERCIYES’İN ETEKLERİNDE 10-15 GÜN GÜNEŞTE KURUTULUYOR
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde hasadı yapılan domatesler, Erciyes Dağı’nın eteklerindeki sergi alanlarında güneşte kurutulduktan sonra aralarında İtalya, ABD ve İngiltere’nin de bulunduğu 7 ülkeye ihraç ediliyor.
İlçede yaklaşık 4 bin dekar alanda domates üretimi yapılırken, bunun 2 bin dekarlık bölümünde yetiştirilen ürünler kurutularak ihracata hazırlanıyor. Dolgunluğu ve aromasıyla öne çıkan Yeşilhisar domatesleri, özellikle Avrupa’daki pizza üreticilerinden ilgi görüyor.
Hasadın ardından yaklaşık 400 dönümlük sergi alanlarına taşınan domatesler, Erciyes Dağı’nın eteklerinde güneş altında doğal yöntemlerle kurutuluyor. Yaklaşık 1500 ton domatesin kurutma işlemi hava koşullarına bağlı olarak 10-15 gün sürüyor.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından kuru domatesler, başta pizzasıyla dünyaca ünlü İtalya olmak üzere ABD, Brezilya, Hollanda, Almanya, Belçika ve İngiltere’ye gönderiliyor.
ERCİYES DAĞI'NIN ETEKLERİNE SERİLİYOR
Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel (50), "Özellikle ilçemizde kuru domates üretimi yıl geçtikçe artıyor. Bundan 3 yıl önce ilçemizde başlayan domates ekimi 80 dekar sergiyle başlamıştı ve birkaç çiftçi tarafından yapılıyordu. Daha sonra ilçemizin bulunduğu konum, ovamızın yapısı ve Erciyes Dağı'nın eteklerinde olması, gece ve gündüz sıcaklık farkının bulunması ve güneş ışığını fazla alması domateslerimizdeki kaliteyi ve lezzeti artırıyor. Özellikle İtalya'da pizzalarda bizim ilçemizden giden domateslerin kullanıldığını biliyoruz. Avrupa ülkelerinin tercih etmesinin nedenleri arasında el ile kesilmesi, kendi öz suyu ile kurutulması ve gün ışığında kurutulduğu için lezzet ve aromasının güzel olması geliyor" dedi.
‘AROMASI ÇOK GÜZEL’
Çiftçilerin sözleşmeli üretim yapmasının da üretime ilgiyi artırdığını belirten Demirel, "Çiftçimiz sözleşmeli üretim yaptığı için ürünü kaç liraya alacağını ve satacağını önceden bildiğinden domates ekimi yapmak istiyor. Normalde ilçemizde 4 bin dekarın üzerinde domates ekimi var. Bunun yaklaşık 2 bin dekarı kuru domates için ekiliyor. Domateslerimiz gün ışığında kızarıyor ve kurutuluyor. Bu nedenle lezzeti ve aroması çok daha güzel oluyor. Hasat başladığında hemen hemen her arazide 45-50 kişilik işçi grupları çalışıyor. Domatesler toplanarak kasalarla sergilere getiriliyor. Burada işçiler tarafından el ile kesiliyor ve daha sonra gideceği ülkenin talebine göre tuzlanarak veya kükürtlenerek kurutuluyor" dedi.
‘KENDİ ÖZ SUYU İLE KURUTULDUĞU İÇİN TERCİH EDİLİYOR’
Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre Türkiye'de üretilen kuru domateslerin 91 ülkeye gönderildiğini belirten Demirel, “Yeşilhisar'ın da bu ihracatta yer almasından gurur duyuyoruz. Ülkemiz genelinde 91 ülkeye ihraç edilen domatesler bizim ilçemizden de başta Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, İtalya olmak üzere Hollanda, Almanya, Belçika ve İngiltere gibi ülkelere kuru domates gönderiliyor. Özellikle İtalya'da pizzalarda bizim ilçemizden giden domateslerin kullanıldığını biliyoruz. Avrupa ülkelerinin tercih etmesinin nedenleri arasında el ile kesilmesi, kendi öz suyu ile kurutulması ve gün ışığında kurutulduğu için lezzet ve aromasının güzel olması geliyor” dedi.
FABRİKALARDA SINIFLANDIRILIYOR
Sergilerde kurutulan domateslerin daha sonra toplanarak işleme tesislerine gönderildiğini anlatan Demirel, "Kurutulan domatesler toplandıktan sonra büyük fabrikalara gidiyor. Fabrikalarda renk ve kalite bakımından makinelerden geçirilerek sınıflandırılıyor. Örneğin Amerika kükürtlü olanı, Avrupa Birliği ülkeleri ise tuzlu olanı tercih ediyor. Ürünler taleplere göre sınıflandırıldıktan sonra paketlenerek yurt dışına ihraç ediliyor. 91 ülkeye ihraç edilen kuru domates, ülkemize önemli miktarda döviz girdisi sağlıyor ve ülke ekonomisine katkıda bulunuyor” dedi.