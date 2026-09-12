Erciyes’in eteklerinde kurutuluyor, İtalya’da pizzalara lezzet katıyor

Çiftçilerin sözleşmeli üretim yapmasının da üretime ilgiyi artırdığını belirten Demirel, "Çiftçimiz sözleşmeli üretim yaptığı için ürünü kaç liraya alacağını ve satacağını önceden bildiğinden domates ekimi yapmak istiyor. Normalde ilçemizde 4 bin dekarın üzerinde domates ekimi var. Bunun yaklaşık 2 bin dekarı kuru domates için ekiliyor. Domateslerimiz gün ışığında kızarıyor ve kurutuluyor. Bu nedenle lezzeti ve aroması çok daha güzel oluyor. Hasat başladığında hemen hemen her arazide 45-50 kişilik işçi grupları çalışıyor. Domatesler toplanarak kasalarla sergilere getiriliyor. Burada işçiler tarafından el ile kesiliyor ve daha sonra gideceği ülkenin talebine göre tuzlanarak veya kükürtlenerek kurutuluyor" dedi.