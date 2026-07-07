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Erdoğan çifti liderleri böyle karşıladı

07.07.2026 20:22

Son Güncelleme: 07.07.2026 21:08

NTV - Haber Merkezi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen resepsiyon için NATO liderlerini karşıladı.

Erdoğan çifti liderleri böyle karşıladı
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon veriliyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan liderleri ve eşlerini karşıladı. 

 

Erdoğan çifti, ilk olarak NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez 1
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel 2
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve eşi Kim Hea Kyung 3
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve eşi Kim Hea Kyung

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - İsveç Başbakanı Ulf Kristersson 4
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - İsveç Başbakanı Ulf Kristersson

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 5
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa 6
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic 7
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve eşi Diana Nausėdiene 8
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve eşi Diana Nausėdiene

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Macaristan Başbakanı Peter Magyar 9
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Macaristan Başbakanı Peter Magyar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova 10
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron 11
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - ABD Başkanı Donald Trump 12
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - ABD Başkanı Donald Trump

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve eşi Suzanne Innes-Stubb 13
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve eşi Suzanne Innes-Stubb

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Estonya Başbakanı Kristen Michal 14
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Estonya Başbakanı Kristen Michal

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve eşi Charlotte Merz 15
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve eşi Charlotte Merz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Kanada Başbakanı Mark Carney, eşi Diana Fox Carney 16
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Kanada Başbakanı Mark Carney, eşi Diana Fox Carney

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Macaristan Başbakanı Peter Magyar 17
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Macaristan Başbakanı Peter Magyar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - İngiltere Başbakanı Keir Starmer 18
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - İngiltere Başbakanı Keir Starmer

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve eşi Linda Rama 19
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve eşi Linda Rama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel 20
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ve Eşi Desislava Radeva 21
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ve Eşi Desislava Radeva

Erdoğan çifti liderleri böyle karşıladı 22
Anadolu Ajansı
Erdoğan çifti liderleri böyle karşıladı 23
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy 24
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy