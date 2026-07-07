Erdoğan çifti liderleri böyle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon veriliyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan liderleri ve eşlerini karşıladı.

Erdoğan çifti, ilk olarak NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi karşıladı.