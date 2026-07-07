Erdoğan çifti liderleri böyle karşıladı
07.07.2026 20:22
Son Güncelleme: 07.07.2026 21:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen resepsiyon için NATO liderlerini karşıladı.
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon veriliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan liderleri ve eşlerini karşıladı.
Erdoğan çifti, ilk olarak NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi karşıladı.
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve eşi Kim Hea Kyung
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - İsveç Başbakanı Ulf Kristersson
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve eşi Diana Nausėdiene
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Macaristan Başbakanı Peter Magyar
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - ABD Başkanı Donald Trump
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve eşi Suzanne Innes-Stubb
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Estonya Başbakanı Kristen Michal
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve eşi Charlotte Merz
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Kanada Başbakanı Mark Carney, eşi Diana Fox Carney
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Macaristan Başbakanı Peter Magyar
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - İngiltere Başbakanı Keir Starmer
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve eşi Linda Rama
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ve Eşi Desislava Radeva
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı