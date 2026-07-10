Erdoğan liderlere hediye etti, Gümüşhane'de üretilen silah dünyanın gündeminde: Gümüşay 357 Magnum

Silaha verilen Gümüşay adı ise ilk üretiminin yapıldığı Gümüşhane'den geliyor.

Gümüşay, ilk olarak 1950'lerde üretilen ve en çok bilinen revolver modellerinden biri kabul edilen Amerikan Colt Python üzerine inşa edilmişti.

Silahın pazarlaması için o dönem Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ile bir ortaklık da yapılmıştı.