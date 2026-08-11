Eren Bülbül'ün acısı dokuz yıldır taze
11.08.2026 12:35
Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerce öldürülen Eren Bülbül, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından açılan ateş sonucu şehit edilen Eren Bülbül, kabri başında anıldı.
Olay, 11 Ağustos 2017 tarihinde yaşandı.
PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu.
Eren Bülbül, ölümünün dokuzuncu yılında bugün mezarı başında anıldı
Bülbül'ün kabri başında düzenlenen programda dualar edildi. Programa Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, il ve ilçe protokolü, güvenlik güçleri, Eren Bülbül'ün ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunu bir saniye bile unutamadığını belirterek, "Rüyalarıma giriyor. Çektiğimiz çilelerle, zorluklarla gözümün önüne geliyor." diye konuştu.
"ŞEHADETE BERABER ERİŞTİLER"
Ayşe Bülbül, oğluyla birlikte şehit olan Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'e ilişkin amca-yeğen bir yolu yürüdüklerini vurgulayarak, "Evladımla bir yolda yürüdü. Şehadete beraber eriştiler. Allah ikisinin de rahmetini bol eylesin." ifadelerini kullandı.