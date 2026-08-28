Erzincan’da ilginç serinleme yöntemi. Sıcaktan bunalıp karın içine girdi
28.08.2026 07:51
Son Güncelleme: 28.08.2026 07:52
Erzincan’da sıcaktan bunalan bir kişi, 3 bin 200 rakımda kara gömülerek serinlemeye çalıştı.
Erzincan’da kent merkezinde hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı günlerde sıcaktan bunalan Recep Sulu, arkadaş grubuyla çıktığı Ergan Dağı’nın 3 bin 200 rakımlı zirvesinde kara gömülerek serinledi.
Sulu, kent merkezindeki kavurucu sıcaklardan uzaklaşmak için arkadaşlarıyla Ergan Dağı’nın yüksek kesimlerine çıktı.
Zirvede bulunan karın üzerine sahil havasını andıracak şekilde güneş şemsiyesi kurduran Sulu, daha sonra vücudunu kara gömdürerek serinlemeye çalıştı.
Sulu’nun kara gömüldüğü sırada yanında bulunan termometrede sıcaklığın sıfır ile 4 derece arasında değiştiği görüldü.
İlginç serinleme yöntemini görüntüleyen arkadaşları, ortaya çıkan görüntülerle eğlenceli anlar yaşadı.
Sulu, kent merkezinde sıcaklıkların 40 dereceyi bulduğunu belirterek, "Şehir merkezi bugünlerde çok sıcak, 40 dereceyi buluyor. Serinlemek için bu geldi aklımıza. Kara gömülerek serinledim. Karın içerisinde sıcaklık sıfır derece." ifadelerini kullandı.