Erzincan’da ilginç serinleme yöntemi. Sıcaktan bunalıp karın içine girdi

Sulu, kent merkezinde sıcaklıkların 40 dereceyi bulduğunu belirterek, "Şehir merkezi bugünlerde çok sıcak, 40 dereceyi buluyor. Serinlemek için bu geldi aklımıza. Kara gömülerek serinledim. Karın içerisinde sıcaklık sıfır derece." ifadelerini kullandı.