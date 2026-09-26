Eşekle Türkiye’yi gezip, köy çocuklarına kitap ve kırtasiye malzemeleri dağıttı

İlkokul yıllarında köylerine eşeklerle kalem ve defter getirilmesini hayal eden Ersin Bilge, bu hayalini yıllar sonra projeye dönüştürdü.



İlk, orta ve lise öğreniminin ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitiren Bilge, bir dönem kamuda görev yaptıktan sonra Almanya’ya göç etti. Almanya’da işçi olarak çalışan Bilge, çocukluk hayalini 2019 yılında hayata geçirdi.



‘Eşekle Gelen Dostoyevski’ projesi kapsamında Türkiye’nin 25 ilini gezen Bilge, yaklaşık 18 bin çocuğa kalem, defter, kitap ve çeşitli kırtasiye malzemeleri ulaştırdı.



Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Eflani ilçesindeki Atatürk İlkokulu ile Şehit Ali Şen Korkut Ortaokulu’na eşeğiyle gelen Bilge, Türk ve dünya klasiklerinin yanı sıra kırtasiye malzemelerini öğrencilere dağıttı.