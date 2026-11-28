Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünce uçak yangını tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta, senaryo gereği içinde 160 yolcu, 7 kişilik mürettebat ve deposunda 6 bin litre yakıt bulunan, bir hava yoluna ait İstanbul-Ankara seferini yapan Boeing 737 tipindeki yolcu uçağı, gece saatlerinde iniş sırasında kaza yaptı.

Kazada uçağın motorlarında ve gövde altında çıkan yangın nedeniyle "uçak kaza kırım" alarmı verildi. Bunun üzerine Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri harekete geçti.