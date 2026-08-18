Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşe saldırı. Çocuklarının önünde hakaretler yağdırdı

İddiaya göre sekiz yıllık evliliğini bitirmek isteyen Serra B., eşi tarafından sürekli olarak psikolojik baskı gördü.

Dün ise babalarını görmeleri için çocuklarını yanına götürdüğünde beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

Saldırgan ilk olarak çocukları istemediğini, götürmesi gerektiğini söylerken ardından eski eşine bağırmaya başladı.