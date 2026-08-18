Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşe saldırı. Çocuklarının önünde hakaretler yağdırdı
18.08.2026 14:13
İstanbul'da bir kadın, çocuklarını boşanma aşamasındaki eşine bıraktığı sırada saldırıya maruz kaldı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından hakaretlere maruz bırakıldı.
Olay, dün Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi’nde yaşandı.
İddiaya göre sekiz yıllık evliliğini bitirmek isteyen Serra B., eşi tarafından sürekli olarak psikolojik baskı gördü.
Dün ise babalarını görmeleri için çocuklarını yanına götürdüğünde beklemediği bir tepki ile karşılaştı.
Saldırgan ilk olarak çocukları istemediğini, götürmesi gerektiğini söylerken ardından eski eşine bağırmaya başladı.
ARACIN İÇİNDE SALDIRMAYA KALKIŞTI
Ardından hakaret ve küfürler etmeye başlayan adam çocuklara anneleri hakkında ağza alınmayacak ithamlarda bulunarak kadına saldırmak istedi.
Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar adamı sakinleştirmeye çalışırken, Serra Biber ise o anları kayda aldı.
Olayın ardından taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
"TEDİRGİNİM, NE YAPILIR BİLMİYORUM"
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından saldırıya uğrayan Serra B., olay anında çocuklarının duymaması gereken hakaretlere maruz bırakıldığını anlattı.
Serra B., "Yaşananların ardından tedirginim. Bugün gördüğüm o gözlerindeki öfkeden sonra ne yapabilir bilmiyorum. Her şeyin dışında yaşanan olayda çocuklarım aşırı korktu." ifadelerini kullandı.