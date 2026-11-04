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Esenyurt'ta metrobüs kazası. Yaralılar var

04.11.2026 14:22

Son Güncelleme: 04.11.2026 14:27

AA, DHA

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta metrobüs kazası. Yaralılar var
DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Namık Kemal Mahallesi'ndeki Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda yolcu alan metrobüse, durağa yaklaşan başka bir metrobüs arkadan çarptı.

 

Kazada, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta metrobüs kazası. Yaralılar var 1
IHA

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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