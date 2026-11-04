Esenyurt'ta metrobüs kazası. Yaralılar var
04.11.2026 14:22
Son Güncelleme: 04.11.2026 14:27
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.
DHA
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Namık Kemal Mahallesi'ndeki Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda yolcu alan metrobüse, durağa yaklaşan başka bir metrobüs arkadan çarptı.
Kazada, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
IHA
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.