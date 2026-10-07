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Esenyurt'taki bir lisede bıçaklı kavga

07.10.2026 14:25

DHA

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İstanbul Esenyurt'ta bir lisede öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada iki öğrenci yaralanırken 16 yaşındaki öğrenci ise gözaltına alındı.

Esenyurt'taki bir lisede bıçaklı kavga
IHA

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan lisede öğrenciler arasında kavga çıktı. 

 

Aynı sınıfta eğitim gören öğrenciler arasındaki tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşüt. 

 

A.Ç. isimli şüpheli öğrenci, A.E.A. (15) ve E.E.A.'yı (14) bıçakla yaraladı. 

 

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralanan öğrenciler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 

 

GÖZALTINDA

 

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.Ç. ise gözaltına alındı. 

 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

BİR ÖĞRENCİ CAN VERMİŞTİ 1
DHA

BİR ÖĞRENCİ CAN VERMİŞTİ

Dün de Başakşehir ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıkmıştı.

 

Küçükçekmece'de bir lisede okuyan 10. sınıf kız öğrencisi F.M., Başakşehir'deki okulda bıçaklı saldırı gerçekleştirmiş, 8 öğrenci yaralanmıştı.

 

Saldırıda ağır yaralanan 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut hayatını kaybetmişti.

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