Eşi tarafından tüfekle vurulan hamile kadın hayatını kaybetti

Yalova merkeze bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde, iddiaya göre, şiddetli geçimsizlik yaşadıkları öğrenilen Muhammed D. ile eşi S.D. arasında tartışma yaşandı.



Tartışma sırasında Muhammed D., pompalı tüfekle 8 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Sultan D.'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği kadın yere yığılırken, Muhammed D., bu kez aynı silahla kendisini vurdu.