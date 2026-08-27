Eşini öldürüp kucağındaki çocuğu kaçırdı

Olay, Diyarbakır'da akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi İstasyon Bulvarı’ndaki bir parkın önünde meydana geldi.



İddiaya göre, Sultan Akdemir şiddet gördüğü gerekçesiyle yaklaşık 2 aydır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi E.A.’nın çocuğunu görme bahanesiyle kendisini parka çağırması üzerine buluşma yerine gitti. E.A., Sultan Akdemir’den çocuğu alarak uzaklaşmak istedi.



Bunun üzerine çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada yanında getirdiği tabancayı çıkaran E.A., Sultan Akdemir’e art arda ateş etti.