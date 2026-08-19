Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı. 10 yıl sonra yeniden otopsi yapılacak
19.08.2026 08:16
Son Güncelleme: 19.08.2026 13:07
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin inceleme yapılmak üzere feth-i kabir işlemi yapıldı.
Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma devam ederken, soruşturmayla birlikte yeniden gündeme gelen eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla, eski bakan Denizolgun'un mezarında feth-i kabir işlemi yapıldı.
10 YIL SONRA YENİDEN OTOPSİ YAPILACAK
Feth-i kabir işlemi bugün gerçekleşti.
İşlemlerin başlaması öncesinde Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir alındı. Emniyet güçlerinin mezarlık çevresinde de güvenlik önlemi aldığı görüldü.
Savcı ve olay yeri inceleme görevlilerinin mezarlığa gelmesiyle beraber, feth-i kabir işlemi yapıldı.
ÖRNEKLER ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ
Ekipler mezardan DNA örnekleri aldı. Söz konusu örnekler, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Böylece tartışma konusu olan ölümünün doğal nedenlerle mi gerçekleştiği, yoksa herhangi bir dış müdahalenin bulunup bulunmadığı bilimsel ve adli bulgular ışığında yeniden araştırılacak.
YEĞENLERİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU
Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yeğenleri suç duyurusunda bulunmuştu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizolgun'un ölümüne ilişkin iki ayrı soruşturma yürütüyordu. Başsavcılık, Denizolgun'un kabrinin açılıp, adli inceleme yapılmasını talep etti.
Talep üzerine feth-i kabir kararı verildi.
Denizolgun'un ölümüne ilişkin iddialar sonrası başlayan yeni süreç, faili meçhul ve şüpheli ölüm dosyalarının yeniden incelenmesinde başsavcılıklarla koordinasyon görevi yürüten Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı da yakından takip ediyor.
NORMAL ÖLÜM RAPORU VEREN DOKTORLAR FETÖ'DEN CEZA ALDI
Eski bakan Denizolgun, 2016 yılında Beykoz'daki evinde ölü bulunmuştu.
O dönemde ölüme ilişkin başlatılan soruşturmada Denizolgun'un ölümü doğal ölüm şeklinde raporlandırılmıştı.
Söz konusu soruşturmada takipsizlik kararı verilmiş, dosya kapatılmıştı.
Devam eden süreçte, doğal ölüm raporunu hazırlayan doktorlar FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı.
ARİF AHMET DENİZOLGUN KİMDİR?
Arif Ahmet Denizolgun, 11 Mayıs 1956'da dünyaya geldi.
Mimar olan Denizolgun, siyasi hayatına Refah Partisi'nde başladı. Denizolgun, 1995 genel seçimlerinde Antalya'dan milletvekili seçilerek Meclis'e girmişti.
Arif Ahmet Denizolgun, 28 Şubat sürecinin ardından bağımsız olarak devam ettiği siyasi hayatında, ANASOL-D koalisyonunda ulaştırma bakanlığı yapmıştı.