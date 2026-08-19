Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı. 10 yıl sonra yeniden otopsi yapılacak

Ekipler mezardan DNA örnekleri aldı. Söz konusu örnekler, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Böylece tartışma konusu olan ölümünün doğal nedenlerle mi gerçekleştiği, yoksa herhangi bir dış müdahalenin bulunup bulunmadığı bilimsel ve adli bulgular ışığında yeniden araştırılacak.