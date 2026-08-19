Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açılıyor. 10 yıl sonra yeniden otopsi yapılacak

Başsavcılık kararıyla mezarın açılma işlemi bugün gerçekleşecek.

Ekiplerin saat 08.30'da Karacaahmet Mezarlığı'na gelmesi bekleniyor.

Denizolgun'un mezarı açılarak, ölüm nedenine ilişkin yeniden adli inceleme yapılacak.

Böylece tartışma konusu olan ölümünün doğal nedenlerle mi gerçekleştiği, yoksa herhangi bir dış müdahalenin bulunup bulunmadığı bilimsel ve adli bulgular ışığında yeniden araştırılacak.