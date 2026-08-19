Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açılıyor. 10 yıl sonra yeniden otopsi yapılacak
19.08.2026 08:16
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin inceleme yapılmak üzere bugün feth-i kabir işlemi yapılacak.
Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada önemli bir gelişme yapandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının açılmasına karar verdi.
Alihan Kuriş'in tutuklanmasıyla devam eden süreçte eski bakan Denizolgun'un ölümüyle ilgili iddialar yeniden gündeme gelmişti.
10 YIL SONRA YENİDEN OTOPSİ YAPILACAK
Başsavcılık kararıyla mezarın açılma işlemi bugün gerçekleşecek.
Ekiplerin saat 08.30'da Karacaahmet Mezarlığı'na gelmesi bekleniyor.
Denizolgun'un mezarı açılarak, ölüm nedenine ilişkin yeniden adli inceleme yapılacak.
Böylece tartışma konusu olan ölümünün doğal nedenlerle mi gerçekleştiği, yoksa herhangi bir dış müdahalenin bulunup bulunmadığı bilimsel ve adli bulgular ışığında yeniden araştırılacak.
YEĞENLERİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU
Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yeğenleri suç duyurusunda bulunmuştu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizolgun'un ölümüne ilişkin iki ayrı soruşturma yürütüyordu. Başsavcılık, Denizolgun'un kabrinin açılıp, adli inceleme yapılmasını talep etti.
Talep üzerine feth-i kabir kararı verildi.
BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklama yaptı.
Başsavcılığın açıklamasında, "Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu anlaşılmakla; CMK'nın ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alınmıştır." denildi.
Eski bakan Denizolgun, 6 Eylül 2016 tarihinde yaşamını yitirmişti. Denizolgun'un ölümüyle ilgili çeşitli iddialar ve şüpheler gündeme gelmişti.
ARİF AHMET DENİZOLGUN KİMDİR?
Arif Ahmet Denizolgun, 11 Mayıs 1956'da dünyaya geldi.
Mimar olan Denizolgun, siyasi hayatına Refah Partisi'nde başladı. Denizolgun, 1995 genel seçimlerinde Antalya'dan milletvekili seçilerek Meclis'e girmişti.
Arif Ahmet Denizolgun, 28 Şubat sürecinin ardından bağımsız olarak devam ettiği siyasi hayatında, ANASOL-D koalisyonunda ulaştırma bakanlığı yapmıştı.