Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı

Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu evinde silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarına üç kurşun isabet eden Yılmaz’ın ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında Beşiktaş Bebek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Soner Yılmaz ile evinde bir araya geldiği arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.