Eski bakanın kardeşi ofisinde vurulmuş halde bulundu
06.05.2026 10:06
DHA
Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu, ofisinde silahla yaralanmış halde bulundu. Çavuşoğlu, yoğun bakıma alındı.
Çavuşoğlu'nun kendisine ait akaryakıt istasyonundaki ofisten dün akşam saatlerinde silah sesi geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Çavuşoğlu'nu yaralı halde buldu.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Çavuşoğlu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.
Hastaneden alınan son bilgilere göre, Aydın Çavuşoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Emniyet güçleri olayın meydana geldiği ofis ve akaryakıt istasyonunda inceleme yaptı.
Olayın ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin de hastaneye giderek, Çavuşoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Eski
Dışişleri bakan Çavuşoğlu'nun ise yurt dışında olduğu, haber verildiği ve kente döneceği ifade edildi.
Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.