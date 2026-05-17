Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu yaşamını yitirdi
17.05.2026 15:15
Son Güncelleme: 17.05.2026 15:57
Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun iş insanı kardeşi Aydın Çavuşoğlu kurtarılamadı. Çavuşoğlu, 5 Mayıs'ta ofisinde silahla yaralanmış halde bulunmuştu.
Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun iş insanı kardeşi Aydın Çavuşoğlu'ndan acı haber geldi.
AK Parti Antalya Milletvekili, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Aynı zamanda Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da kardeşi olan Aydın Çavuşoğlu, 5 Mayıs'ta Antalya Alanya'da kendisine ait akaryakıt istasyonundaki ofisinde silahla yaralanmış halde bulunmuştu.
Çavuşoğlu, ameliyatının ardından yoğun bakıma kaldırılmıştı.