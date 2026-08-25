Eski eşiyle görüşüyordu. Mahkemeden kötü haber, tazminat ödeyecek

Küçükçekmece 8'inci Aile Mahkemesi, geçen ay görülen davada eski eşiyle görüştüğü ve mektuplaştığı tespit edilen T.S.'yi tam kusurlu buldu.

Mahkemede dinlenen tanık P.Y. şunları öne sürdü:

"Tarafların ikisi de benim arkadaşım olur. Taraflar evlendikten sonra T.S. evin temizliğini, yemeğini çok fazla yapmayacağını söylüyordu. Zaten evin yemeklerini de G.S. yapıyordu. Biz taraflar ile birbirimize çok fazla gelip gittiğimiz için birçok sefer evlerini biz toparlamışızdır. Evlerine ne zaman gitsek evleri dağınıktı. Evin temizliğini yapmıyordu.

T.S., evi terk etmeden önce eski eşi tahliye olacaktı. Tahliye olmasına yakın eski eşine görüntülü görüşme hakkı verilmiş sanırım. Benim de yanlarında olduğum zamanda T.S., eski eşi ile görüntülü konuşuyordu. Ben biraz konuşmalarını samimi buluyordum. T.S.'yi de uyarmışlığım vardır. Sonuçta kendisi artık başka biriyle evli ve sonuçta karşıdaki eski eşiydi.

Bana da kızının babası olduğunu, onun için görüştüklerini söylüyordu ancak kızı adına pek bir görüşme gerçekleştirmiyorlardı."