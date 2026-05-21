Eski milletvekili Hasan Hüseyin Balak için Meclis'te cenaze töreni
21.05.2026 13:21
21. Dönem MHP Tokat Milletvekili Hasan Hüseyin Balak için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.
Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 21. Dönem Tokat Milletvekili Hasan Hüseyin Balak için TBMM’de resmi tören düzenlendi.
Cenaze törenine, Balak'ın yakınlarının yanı sıra İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, TBMM İdare Amiri ve DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü ile bazı milletvekilleri, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, siyasetçiler ve Meclis çalışanları katıldı.
Balak'ın öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunulan ve dua edilen törende, Balak'ın ailesi ile yakınları taziyeleri kabul etti.
Balak'ın cenazesinin memleketi Tokat'ta toprağa verileceği öğrenildi.
HASAN HÜSEYİN BALAK KİMDİR?
1945'te Tokat'ta doğan Balak, Polis Akademisi'nden mezun olduktan sonra Bitlis, Giresun, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Teftiş Kurulu İstanbul Bölge Başkanlığı Polis Başmüfettişi görevlerinde bulundu.
21. Dönem'de MHP Tokat Milletvekili olarak Parlamento'ya giren Balak, evli ve 3 çocuk babasıydı.