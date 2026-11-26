Şehit olan askerlerden evli ve 3 çocuk babası Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan’ın acı haberi, askeri yetkililer tarafından Denizli’nin Sarayköy ilçesi Aşağı Mahalle’de yaşayan annesi Bilgi Demirhan ile babası Cengiz Demirhan’a verildi. Demirhan’ın şehit haberi başta ailesi olmak üzere ilçede büyük üzüntü yarattı.

Bilgi-Cengiz Demirhan çiftinin yaşadığı apartmana ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU DAHA YENİ DOĞMUŞTU

Eskişehir’de yaşayan şehit Demirhan’ın eşi Nesrin Demirhan’ın 3’üncü çocuğunu 3 ay önce dünyaya getirdiği öğrenildi.