Eskişehir şehitlerine acı veda
26.11.2026 11:12
Eskişehir'de helikopter kazasında şehit olan 5 asker, için 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehitler, bugün memleketlerinde son yolculuğa uğurlanacak.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde eğitim uçuşu için havalanan bir askeri helikopter 24 Kasım akşam saatlerinde kaza kırıma uğradı.
Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Kıdemli Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan, ve Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan şehit oldu.
Cenazeleri dün adli tıp işlemleri için Ankara'ya gönderilen şehitler bugün son yolculuklarına uğurlanacak..
ESKİŞEHİR'DE TÖREN
Eskişehir'e getirilen şehitler için ilk tören, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlendi. Şehitler, cenaze törenleri için memleketlerine uğurlandı.
CENAZE PROGRAMLARI BELLİ OLDU
Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Antalya'da öğle namazının ardından toprağa verilecek. Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ, Antalya Uncalı Mezarlık Camisi’nde ikindi namazının ardından Uncalı Şehitliği’nde toprağa verilecek. Hava Pilot Kıdemli Üsteğmen Halil Karabulut için Sivas Kangal'da tören düzenlenecek. Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan da Denizli Sarayköy'deki törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ise ikindi namazıyla memleketi Kayseri'de defnedilecek.
DENİZLİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Şehit olan askerlerden evli ve 3 çocuk babası Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan’ın acı haberi, askeri yetkililer tarafından Denizli’nin Sarayköy ilçesi Aşağı Mahalle’de yaşayan annesi Bilgi Demirhan ile babası Cengiz Demirhan’a verildi. Demirhan’ın şehit haberi başta ailesi olmak üzere ilçede büyük üzüntü yarattı.
Bilgi-Cengiz Demirhan çiftinin yaşadığı apartmana ve sokağa Türk bayrakları asıldı.
ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU DAHA YENİ DOĞMUŞTU
Eskişehir’de yaşayan şehit Demirhan’ın eşi Nesrin Demirhan’ın 3’üncü çocuğunu 3 ay önce dünyaya getirdiği öğrenildi.
ACI HABERİ ALAN ABLASI FENALAŞTI
Hava Pilot Kıdemli Üsteğmen Halil Karabulut'un şahadet haberi, babası Kadir ve annesi Hülya Karabulut'a askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde verildi.
Eşinden boşandığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Hava Pilot Kıdemli Üsteğmen Halil Karabulut'un acı haberini alan veteriner hekim ablası Zeliha Çetin ise fenalaştı.
Çetin, evde hazır bekletilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehidin anne ve babasının Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde yaşadıkları öğrenildi.
TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ’ın Antalya'daki baba evine acı haber ulaştı.
Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1310 Sokak üzerindeki baba evinin önüne taziye çadırı kuruldu, balkona Türk bayrağı asıldı.
Mahalleye hüzün hakim olurken şehidin diğer yakınları ve mahalle sakinleri aileye destek olmak için bir araya geldi.
İKİ ÇOCUK BABASIYDI
Hava Pilot Albay Mehmet Çöl’ün acı haberi eşi ve 2 çocuğuna verildi. Şehidin eşi ve çocuklarıyla oturduğu Tepebaşı ilçesine bağlı Aşağı Söğütönü Mahallesi’ndeki evine Türk bayrakları asıldı.
Haber alan yakınları şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
BABA EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan’ın (41) şehadet haberi, Kayseri’deki ailesine ulaştı.
Haberin ulaşmasının ardından şehit Erarslan’ın Kayseri'deki baba evine Türk bayrağı asıldı.
Tuğba Erarslan ile evli olan Şehit Nurullah Erarslan’ın iki çocuk babası olduğu öğrenildi.