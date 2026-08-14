Estetik ameliyatında burnu bu hale geldi, doktordan şikayetçi oldu

Elazığ'da yaşayan restoran işletmecisi Aysun Aksoy, hem estetik görünümünü düzeltmek hem de nefes alma problemini gidermek amacıyla dört yıl önce özel bir klinikte burun ameliyatı oldu.

Ancak Aksoy'un iddiasına göre operasyonun ardından başlayan süreç, yıllardır devam eden bir mağduriyete dönüştü.