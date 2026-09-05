Estetik sonrası ölümden döndü, 5 milyon lira tazminat istedi. "Hocam patlayacak gibi"

Gonca Uzhan, avukatı aracılığıyla Antalya Nöbetçi Tüketici Mahkemesi'nde Dr. A.S. hakkında tazminat davası da açtı.

28 Ağustos tarihli dava dilekçesinde, 60 bin lira işlem bedelinin iadesi, şimdilik toplam 4 bin lira tedavi gideri, kazanç kaybı, gelecekteki zorunlu tedavi giderleri ve diğer maddi zararlar ile 5 milyon lira manevi tazminat olmak üzere toplam 5 milyon 64 bin liratalep edildi.

Dava dilekçesinde, işlemin gerçekleştirildiği kliniğin fiziki koşullarına ilişkin çeşitli iddialara yer verildi. İşlem yapılan odanın kapısının açık olduğu, başka kişilerin odaya girip çıktığı ve işlem sırasında Dr. A.S.'nin telefon görüşmeleri yaptığı öne sürüldü.