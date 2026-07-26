Etiler'de tek tek kapıları yoklayan üç kadın tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler M.Ç.'nin daha önceden 50 suç kaydı bulunduğu ve beş ayrı dosyadan arandığı belirlendi.

Diğer Şüpheli M.Ç.'nin ise 63 suç kaydı bulunduğu ayrıca konut dokunulmazlığını ihlalden beş ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı.