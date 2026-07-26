Etiler'de tek tek kapıları yoklayan üç kadın tutuklandı
26.07.2026 10:39
Etiler'de hırsızlık amacıyla evlerin kapılarını çalarak içeride kimsenin olup olmadığını kontrol eden üç şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden tornavida ve kurbağacık anahtar gibi malzemeler çıktı.
Etiler'de hırsızlık için dairelerin kapılarını yoklayan üç şüpheli yakalandı.
Olay polise yapılan bir ihbarla ortaya çıktı. Etiler'de evlerin kapısını çalarak içeride kimsenin olup olmadığını kontrol eden üç kadının bulunduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti.
Şüpheliler hırsızlık için girdiği apartmanlardan birinden başka bir binaya yönelirken takiple yakalandı.
Şüphelilerin üzerinden dairelerin kapılarındaki göbek kilitlerini kırmaya ve açmaya yarayan tornavidalar, kurbağacık anahtarlar, plastik kapı açma aparatları ve bir adet ince tel ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler M.Ç.'nin daha önceden 50 suç kaydı bulunduğu ve beş ayrı dosyadan arandığı belirlendi.
Diğer Şüpheli M.Ç.'nin ise 63 suç kaydı bulunduğu ayrıca konut dokunulmazlığını ihlalden beş ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı.
Üçüncü şüpheli N.F.'nin ise poliste daha önceden 92 suç kaydının olduğu tespit edildi.
Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan üç şüpheli sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.