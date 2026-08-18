Etiler'deki olaylı yolculukta taksi şoförü konuştu: "Deport edilmeleri için her şeyi yapacağım"
18.08.2026 12:05
Etiler'de 600 lirayı ödemeyi reddeden yolcularla tartışan taksici, olayın peşini bırakmayacağını söyledi.
İstanbul Etiler'de taksi ücretini ödemeyi reddeden yolcularla tartışan taksici, "Deport edilmeleri için elimden geleni yapacağım." dedi.
Olay, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Beşiktaş'a bağlı Etiler Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre ticari taksi şoförü Ahmet Güneş, Kuruçeşme'deki bir eğlence mekanından aldığı üç kadın yolcuyla Etiler'e doğru yola çıktı.
Yolculuk sırasında herhangi bir sorun yaşanmazken, taksi Etiler'e ulaştığında taksimetre 600 lira yazdı.
İddiaya göre üç kadın, çeşitli bahaneler öne sürerek yolculuk ücretini ödemek istemedi.
ÖDEME YAPMAYI REDDETTİLER, TAKSİCİ POLİSİ ARADI
600 lirayı isteyen şoförle kadınlar arasında tartışma çıktı.
Kadınların tartışmayı sürdürerek sözlü şekilde iddiaya göre şoförün üzerine yürümesi ve saldırgan tavırlarda bulunması üzerine güvenliğinden endişe eden taksici polisi aradı.
Kadınların araçtan uzaklaşmaya çalıştığını gören taksi şoförü, yaşananları belgelemek amacıyla cep telefonu kamerasını açarak kayıt almaya başladı.
Üç kadın, taksimetrenin yazdığı 600 lirayı ödemeden olay yerinden uzaklaştı.
"VİDEO ÇEKMEYE BAŞLAYINCA ÜZERİME YÜRÜDÜLER"
Olay gecesi yaşadıklarını anlatan taksi şoförü Güneş, "Hanımefendiler ısrarla yüksek sesle bağırarak onları dolandırdığımı söylüyorlardı. Ben de baktım ki olay büyüyecek, bir olay yaşanacak; aracımı müsait bir yere çektim. Araçtan inmelerini talep ettim." dedi.
Arapça bildiğini anlatan Güneş, kadınların kendi arasında taciz iddiasını konuştuklarını anlayınca panik yaptığını belirterek şöyle devam etti:
"- Telefonumu kapattıktan kameramı açtım, kayıt almaya başladım. O esnada bayanlar kayıt almaya başladığımı görünce üzerime doğru geldiler. Elimdeki telefonu almaya çalıştılar ve beni itip düşürmeye çalıştılar. Daha sonra 6 dakikalık bir video kaydım oldu."
"DEPORT EDİLMELERİ İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"
Yolcuların, "Biz sarhoşuz, bizi affet ve elindeki videoyu sil." dediğini anlatan taksi şoförü, şöyle devam etti:
"- Tatlı bir dille özür dilemeye başladılar. 'Biz sarhoşuz. Bizi affet, elindeki videoyu sil' gibi cümleler kullanmaya başladılar. Ben de kesinlikle silmeyeceğimi ve polislerin gelmesini bekleyeceğimizi söyledim. Elimdeki kayıtları göstereceğimi belirttim.. Diğer bayan çenemden tutup benimle konuşmaya çalıştı. Şoför kapımın tarafındaki bayan da beni öpmeye çalıştı.
- Hepsi araç içi kameramda mevcut. Ben bu araç kamerasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden talep ediyorum. Umarım inşallah en yakın zamanda video kayıtlarını çıkartıp gereken birimlere ulaştıracağım. Ben bu bayanlardan şikayetçiyim. Deport olmaları için elimden gelen her şeyi yapacağım."