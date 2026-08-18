Etiler'deki olaylı yolculukta taksi şoförü konuştu: "Deport edilmeleri için her şeyi yapacağım"

Olay gecesi yaşadıklarını anlatan taksi şoförü Güneş, "Hanımefendiler ısrarla yüksek sesle bağırarak onları dolandırdığımı söylüyorlardı. Ben de baktım ki olay büyüyecek, bir olay yaşanacak; aracımı müsait bir yere çektim. Araçtan inmelerini talep ettim." dedi.

Arapça bildiğini anlatan Güneş, kadınların kendi arasında taciz iddiasını konuştuklarını anlayınca panik yaptığını belirterek şöyle devam etti:

"- Telefonumu kapattıktan kameramı açtım, kayıt almaya başladım. O esnada bayanlar kayıt almaya başladığımı görünce üzerime doğru geldiler. Elimdeki telefonu almaya çalıştılar ve beni itip düşürmeye çalıştılar. Daha sonra 6 dakikalık bir video kaydım oldu."