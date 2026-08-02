Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

Beşikçioğlu, soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan belediye çalışanı Serkan Kozan'ın daha önce yemekhane ücretlerini zimmetine geçirdiğinin tespit edildiğini öne sürdü.

Beşikçioğlu, "Serkan Kozan isimli şahıs Belediye'de benden önce ki dönemde Mutemet olarak görev yaptığını Etimkent şirketinde mutemet olarak hiçbir zaman çalışmadığını öne sürerek şunları söyledi:

"Bahse konu Sayıştay Başkanlığı raporuna konu olan işlemler hakkında avukatım aracılığıyla soruşturma dosyasına eklenmek üzere Ek-1 olarak adlandırılan Etimesgut Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Başkanlık Makamına yazdığı 13.08.2025 tarihli yazısından da anlaşılacağı üzere Başkanlık Makamının 01.08.2025 tarih ve görevlendirme emirlerim doğrultusunda Müfettiş tarafından yapılan inceleme neticesinde bilgisayar işletmeni kadrosunda görev yapan Serkan Kozan'ın Belediyemiz Yemekhanesinde memurlardan yemek ücretlerini tahsil ettiğini ve ücretleri zimmetine geçirdiğini tespit edildiği ve Serkan Kozan'ın görev başında kalmasında sakınca olduğu ve açığa alınması gerektiği bildirilmiş olup, bu nedenle Serkan Kozan'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun maddesi gereğince 13.08.2025 tarihinden itibaren görevinden uzaklaştırılmasına olur vermiş bulunmaktayım.

Yine Avukatım aracılığı ile soruşturma dosyasına eklenmek üzere Ek-2 olarak adlandırdığım belgeden anlaşılacağı üzere Serkan Kozan hakkında zimmet, güveni kötüye kullanma ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlarını işlediği iddiasıyla 11.09.2025 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Etimkent vekili tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur."