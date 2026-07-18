Etkin pişmanlıktan yararlanan Alper Çelik'ten Haluk Levent itirafı: "Bana telefondan talimat verip şu maçlara kupon yap yazıyordu"

Çelik, ifadesinde iddiaları şöyle sıraladı:

"Bana genellikle şu maçlara kupon yap diye yazıyordu ben de dediği şekilde oynuyordum. Bazen kendisi benim bahis sitesi hesabıma girip oynardı ama uğraşmak istemediği için hep bana söylerdi. Gerçekten de söylendiği miktarlar kadar para kaybettik."

Paraların nereden geldiğini bilmediğini ileri süren Çelik, "Beni zaman zaman Kapalıçarşı'da bir dövizciye gönderip döviz ve TL aldırıyordu. Bunları daha sonra kullandığı hesaplara yatırıp bahis, borsa ödemeleri yapıyordu. Bu paraların nereden geldiğini bilmiyorum. Bana bir kaç isim söylüyordu bende bu isimlerden parayı alıp söylediği hesaplara kendim bankadan yatırıyordum." iddiasında bulundu.

Çelik, maddi ve manevi zarara uğradığını da öne sürüp mağdur ve suçsuz olduğunu ifade etti.