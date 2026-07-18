Etkin pişmanlıktan yararlanan Alper Çelik'ten Haluk Levent itirafı: "Bana telefondan talimat verip şu maçlara kupon yap yazıyordu"
18.07.2026 08:44
Son Güncelleme: 18.07.2026 09:12
Haluk Levent'in de tutuklandığı Ahbap Derneği soruşturmasında noterde işlem yaparken yakalanan Alper Çelik'in ifadesi ortaya çıktı. Çelik, Levent'in kendisine telefonla talimat verdiğini öne sürüp "Bana genellikle şu maçlara kupon yap diye yazıyordu ben de dediği şekilde oynuyordum. " iddiasında bulundu.
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında ünlü sanatçı Haluk Levent'in de bulunduğu 18 şüpheli tutuklandı.
Soruşturmanın ilk günü adı gözaltı listesinde bulunan derneğin kurucularından ve Haluk Levent'in yardımcısı olduğu belirtilen Alper Çelik dün polis tarafından noterden işlem yaparken yakalandı.
990 MİLYON LİRALIK BAHİS İDDİASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Haluk Levent’in Alper Çelik’in hesaplarını kullandığını ve bu hesaplardan 2020-2026’da 990 milyon lira yasal bahis oynandığını ileri sürmüştü..
Başsavcılık, bu paranın 390 milyon lirasının kaybedildiğini iddia etmişti.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Alper Çelik’in savcılık ifadesi ortaya çıktı.
Savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükmünden faydalanmak istediğini belirten Çelik, paraların nereden geldiğini bilmediğini dile getirdi.
Çelik ifadesinin devamında, hesaplarını Haluk Levent'in kullanmadığını ancak yapılacak işlemleri söyleyip kendisinin yaptığını iddia etti.
"Bana sürekli telefonla talimat veriyordu. Ben de söylediklerini yapıyordum. Mesela borsada işlem yapıyordum, bana 'şu kadar parayı hesabına yatır' diyordu. Ardından kendisi uygulamadan borsa oynuyordu." iddialarını sıralayan Çelik, bahis sitesi hesabına para yatırmak için banka hesabının da kişinin adına özel olmadığı gerektiğinden bahsederek "O yüzden bir bahis sitesinde benim adıma bir hesap açılmıştır." dedi.
"GERÇEKTEN DE SÖYLENDİĞİ MİKTARLAR KADAR PARA KAYBETTİK"
Çelik, ifadesinde iddiaları şöyle sıraladı:
"Bana genellikle şu maçlara kupon yap diye yazıyordu ben de dediği şekilde oynuyordum. Bazen kendisi benim bahis sitesi hesabıma girip oynardı ama uğraşmak istemediği için hep bana söylerdi. Gerçekten de söylendiği miktarlar kadar para kaybettik."
Paraların nereden geldiğini bilmediğini ileri süren Çelik, "Beni zaman zaman Kapalıçarşı'da bir dövizciye gönderip döviz ve TL aldırıyordu. Bunları daha sonra kullandığı hesaplara yatırıp bahis, borsa ödemeleri yapıyordu. Bu paraların nereden geldiğini bilmiyorum. Bana bir kaç isim söylüyordu bende bu isimlerden parayı alıp söylediği hesaplara kendim bankadan yatırıyordum." iddiasında bulundu.
Çelik, maddi ve manevi zarara uğradığını da öne sürüp mağdur ve suçsuz olduğunu ifade etti.
AYNI GÜN İÇİNDE YAKLAŞIK 700 BİN TL'LİK KUPON OYNADIĞI GÖRÜLDÜ
Çelik ve Levent arasında geçtiği iddia edilen mesajlar da ortaya çıkmıştı.
Edinilen mesajlaşma görüntülerinde Alper Çelik ve Haluk Levent arasında birden fazla bahis içerikleri tespit edilirken, Haluk Levent'in tek bir maç kuponuna 500 bin TL yatırması dikkat çekmişti.
Öte yandan, aynı gün içinde yaklaşık 700 bin TL'lik kupon oynadığı görüldü.
SUÇLAMALAR NELER?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.
Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu iddia edilmişti.
Yine şüpheliler arasında aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri öne sürülmüştü.
Ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.
İLK DALGA OPERASYONDA HALUK LEVENT GÖZALTINA ALINDI
Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, çalışmaların devamında dokuz zanlı daha yakalanmıştı.
Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanmış, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
TUTUKLU SAYISI 18'E YÜKSELDİ
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.
Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden dördünün daha tutuklanmasına, sekizi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Böylece soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 18 oldu.
Ayrıca soruşturma kapsamında, derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.
Soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmişti.
Bunun üzerine Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.