Ev hapsi şartıyla bırakıldı, mahalleli alkışlarla karşıladı
09.05.2026 16:09
İstanbul'da kızını silahla silahla yaralayan damadını göğsünden bıçaklayarak öldüren kayınvalide Delal A. hakkında "ev hapsi" kararı verildi. Kadın, adliye çıkışı mahalleli tarafından alkışlarla karşılandı.
Olay İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 6 Mayıs 2026'da meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Rüzgar Eser, boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.'nin evine gelince tartışma çıktı.
Rüzgar Eser, Nurşin E.'yi silahla yaraladıktan sonra baldızı Betül E. ile annesi Delal A.'yı darbetmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Delal A., damadını göğsünden bıçaklayarak öldürdü.
Ağır yaralanan Nurşin E. ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Darbedilen kayınvalide Delal A. ve Betül E. ise tedavi için Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Delal A., tedavinin ardından gözaltına alındı.
Delal A. emniyetteki ifadesinde “O gün Batman'dan İstanbul'a gelmiş. Evin önüne geldi. Kapıyı çalıp konuşmak istediğini söyledi. Biz de ona inanıp kapıyı açtık. Kızımla konuşmaya başladıktan 10 dakika sonra aralarında yine kavga çıktı. Bir anda silahını çekerek ateş etmeye başladı.” dedi.
"HEPİMİZİ ÖLDÜRECEKTİ"
Delal A. devamında yaşananları “Ben de ona engel olmak için mutfağa koşup bıçak aldım. Kızıma tekrar ateş etmeye çalışınca aramızda boğuşma oldu. Bu sırada elimdeki bıçağı rastgele salladım. Eğer ben müdahale etmesem hepimizi öldürecekti.” diye anlattı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Delal A. için ev hapsi şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.
Serbest kalmasının ardından evine gelen Delal A., komşuları tarafından alkışlarla karşılandı. Yakınlarının sarıldığı Delal A. ardından evine götürüldü.
Yüzü ve gözü yaralı olduğu görülen Delal A. “Ben anneliğimi yüreğimle yaptım. Kimse bırakmaz çocuklarını öldürmeye. Ben de çocuklarımı korudum.” dedi.