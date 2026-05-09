Ev hapsi şartıyla bırakıldı, mahalleli alkışlarla karşıladı

Delal A. devamında yaşananları “Ben de ona engel olmak için mutfağa koşup bıçak aldım. Kızıma tekrar ateş etmeye çalışınca aramızda boğuşma oldu. Bu sırada elimdeki bıçağı rastgele salladım. Eğer ben müdahale etmesem hepimizi öldürecekti.” diye anlattı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Delal A. için ev hapsi şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.

Serbest kalmasının ardından evine gelen Delal A., komşuları tarafından alkışlarla karşılandı. Yakınlarının sarıldığı Delal A. ardından evine götürüldü.