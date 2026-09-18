Ev sahibi olmak isterken dolandırıldı, 5 çocuğuyla ahırdaki çadırda kalıyor
18.09.2026 10:43
Adana’da kredi kartı çıkarma vaadiyle dolandırıldığını öne süren Hatun Aslaner, kirasını ödeyemeyince en küçüğü 2 aylık 5 çocuğuyla ahırdaki çadırda kalıyor.
BORÇ NEDENİYLE AİLE DAĞILDI
Adana’da 5 çocuk annesi Hatun Aslaner, kendisini komşusu olarak tanıtan bir kişinin kredi kartı çıkarma vaadiyle dolandırdığını öne sürdü.
Eşiyle birlikte yaklaşık 1 milyon 200 bin lira borçlanan Aslaner, yaşanan tartışmaların ardından eşinin evi terk ettiğini söyledi. Kirasını ödeyemediği için evden çıkarılan kadın, en küçüğü 2 aylık 5 çocuğuyla birlikte babasının hayvan pazarı yakınındaki ahırına kurduğu çadırda yaşamaya başladı.
Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde yaşayan Hatun (30) ve Mehmet Aslaner (40) çifti, ev sahibi olabilmek için para biriktirmeye başladı.
İddiaya göre çiftin ev alma planını öğrenen ve adının Mesut olduğunu söyleyen kişi, kendisini komşuları olarak tanıttı. Bankalarla çalıştığını öne süren şüpheli, çifte kredi kartı çıkarabileceğini ve karttan çekecekleri parayla ev alabileceklerini söyledi.
Bunun üzerine o kişiye güvenen aile, bütün bilgilerini verdi ve o kişi aracılığıyla bankalarla görüşüp kredi kartı çıkarttı. Ancak bu sırada iddiaya göre kredi kartlarının hiçbirisi Aslaner ailesine ulaşmadı ve bir süre sonra aile toplam 1 milyon 200 bin liralık borçlu olduklarını öğrendi. İsminin Mesut olduğunu söyleyen şahsa ise aile ulaşamadı.
Yeterli kanıt bulamayan aile, polise gidip şikayetçi de olamadı. Borç nedeniyle karı-koca arasında çıkan tartışmada Hatun Aslaner eşini evden kovdu. Geçtiğimiz haftada ev kirasını ödeyemeyen kadını ev sahibi evden çıkarttı.
“ADAM ORTADAN KAYBOLDU, BORÇLAR BİZE KALDI”
En küçüğü 2 aylık olan 5 çocukla sokakta kalan kadına babası sahip çıktı ve Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki hayvan pazarının yanındaki ahırına çadır kurup kızını ve torunlarını orada oturtmaya başladı.
BABASI AHIRA ÇADIR KURDU
Hatun Aslaner, sokakta kaldığı için Yüreğir Kaymakamlığı'na da başvurdu ve kaymakamlık ailenin bilgilerini alıp en kısa sürede aileye ev tutacaklarını söyledi.
Yaşadığı süreci gazetecilere anlatan Hatun Aslaner kendilerine gelen kişinin kredi kartlarından para çekebileceklerini söylediğini belirterek, "Bize ismi Mesut olan bir adam geldi ama soyadını bilmiyoruz. ‘Kredi kartı çıkartıyoruz, siz de kredi kartlarınız olduğu zaman çekim yapabilirsiniz, ne hayaliniz varsa gerçekleştirebilirsiniz' dedi. Bizim de hayalimiz bir evimiz olmasıydı. Kredi kartlarını yavaş yavaş öderiz dedik. Benim adıma 5-6 tane kredi kartı çıkarttı. Eşimin adına da 3-4 tane kredi kartı çıkarttı. Ondan sonra adam ortadan kayboldu. Kredi kartlarımızın hepsi patladı" dedi.
"ÇOCUKLARIM ENFEKSİYON KAPAR DİYE ÇOK KORKUYORUM"
Borçların ardından eşiyle arasında tartışmalar yaşandığını aktaran Aslaner, "Benim borcum yaklaşık 1 milyon, eşimin borcu 80 bin liraydı, şimdi 200 bin lira olmuş. Eşimle benim arama kavga girdi. Eşimi evden kovdum. Ev sahibimde beni 1 ay idare etti ama onun da durumu olmadığı için evden çıktım. Bir aydır burada neler çektiğimi bir Allah bilir, bir de ben bilirim. Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın" dedi.
“RABBİM KİMSEYİ ÇARESİZ BIRAKMASIN”
Evden çıktıktan sonra babasının kendisine sahip çıktığını anlatan Aslaner, "Burası babamın ahırı ve koyun pazarıdır. Babamın burada bir atı vardı, atı da çalındı. Bana burada bir barınak yaptı. Tavuklar var, köpekler var. Çocuklarım enfeksiyon kapar diye çok korkuyorum. Gece vakti sarhoşu geliyor ve kavga ediyorlar. Burası sarhoşlarla doluyor. Bu yüzden dışarı çıkamıyoruz. Çok korkuyorum. Babam benim yanımda duruyor. Burada oturuyoruz ya da gözümüzü kapatıp yatıyoruz" dedi.
"YENİ DOĞAN BEBEĞİME BİR BEŞİK BİLE ALAMADIM"
Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlandığını anlatan Hatun Aslaner, elindeki eşyaları satarak geçinmeye çalıştığını belirterek, "Artık satacak hiçbir şeyim kalmadı. Çamaşır makinemi sattım, televizyonumu sattım, elbise dolabımı sattım. Buzdolabım da bozuk ama onu da satacağım. Yeni doğan bebeğime bir beşik bile alamadım ve hiçbir ihtiyacını karşılayamadık. Çocuklarıma ne yazık ki düzgün bir hayat veremedim" dedi.
“KAYMAKAMLIKTAN HABER BEKLİYORUM”
Yaşadığı zorlukların ardından Yüreğir Kaymakamlığı'na başvurduğunu aktaran Aslaner, kendisine ev bulunması konusunda yardımcı olunacağının söylendiğini de anlatarak, "Kaymakam Bey'den Allah razı olsun. ‘Kiralık ev bul, kurum yardım edecek' dedi. Evimi buldum ve kurumdan haber bekliyorum. Çocuklarıma harçlık da yatırdılar. Paranın yatmasını bekliyoruz, şu an işlemde" dedi.