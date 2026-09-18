Ev sahibi olmak isterken dolandırıldı, 5 çocuğuyla ahırdaki çadırda kalıyor

Adana’da 5 çocuk annesi Hatun Aslaner, kendisini komşusu olarak tanıtan bir kişinin kredi kartı çıkarma vaadiyle dolandırdığını öne sürdü.

Eşiyle birlikte yaklaşık 1 milyon 200 bin lira borçlanan Aslaner, yaşanan tartışmaların ardından eşinin evi terk ettiğini söyledi. Kirasını ödeyemediği için evden çıkarılan kadın, en küçüğü 2 aylık 5 çocuğuyla birlikte babasının hayvan pazarı yakınındaki ahırına kurduğu çadırda yaşamaya başladı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde yaşayan Hatun (30) ve Mehmet Aslaner (40) çifti, ev sahibi olabilmek için para biriktirmeye başladı.

İddiaya göre çiftin ev alma planını öğrenen ve adının Mesut olduğunu söyleyen kişi, kendisini komşuları olarak tanıttı. Bankalarla çalıştığını öne süren şüpheli, çifte kredi kartı çıkarabileceğini ve karttan çekecekleri parayla ev alabileceklerini söyledi.

Bunun üzerine o kişiye güvenen aile, bütün bilgilerini verdi ve o kişi aracılığıyla bankalarla görüşüp kredi kartı çıkarttı. Ancak bu sırada iddiaya göre kredi kartlarının hiçbirisi Aslaner ailesine ulaşmadı ve bir süre sonra aile toplam 1 milyon 200 bin liralık borçlu olduklarını öğrendi. İsminin Mesut olduğunu söyleyen şahsa ise aile ulaşamadı.

Yeterli kanıt bulamayan aile, polise gidip şikayetçi de olamadı. Borç nedeniyle karı-koca arasında çıkan tartışmada Hatun Aslaner eşini evden kovdu. Geçtiğimiz haftada ev kirasını ödeyemeyen kadını ev sahibi evden çıkarttı.