"Evde yapmanın anlamı kalmadı" diyerek hazır almaya başladılar. Dükkanda 300 lira
12.09.2026 10:56
Son Güncelleme: 12.09.2026 10:56
Eskişehir’de yaş biberin kilosunun 50-60 liraya çıkması ve nem nedeniyle kurutulan ürünlerin çürümesi, vatandaşları Gaziantep’ten getirilen hazır kuru bibere yöneltti.
Sonbaharın yaklaşmasıyla kışlık hazırlıklara başlayan Eskişehirliler, yaş biber fiyatlarının yüksekliği ve kentteki nem nedeniyle hazır kurutulmuş biberlere yöneldi.
Kentte kurutmalık ürün satışı yapan aktar Ömer Faruk Tezcan, nemli havanın evlerde geleneksel yöntemlerle kurutulan biberlerde çürümeye ve ürün kaybına neden olduğunu söyledi.
Yaş biber fiyatlarının da vatandaşın tercihini etkilediğini belirten Tezcan, evde biber kurutmanın hem zahmetli hem de ekonomik açıdan avantajını kaybettiğini ifade etti. Bu nedenle vatandaşların Gaziantep’ten getirilen hazır kurutulmuş ürünlere ilgisinin arttığını belirtti.
"YARISI ÇÖPE GİDİYOR, EVDE KURUTMANIN ANLAMI KALMADI"
Piyasadaki taze biber fiyatlarına dikkat çeken aktar Tezcan, yaş biberin kilogram fiyatının 50 ila 60 lira arasında değiştiğini söyledi. Bir bağ kurutmalık elde etmek için ortalama 4-5 kilogram taze biber gerektiğini vurgulayan esnaf, "Bir bağ biber elde etmek için sadece taze bibere yaklaşık 200 ila 300 lira arasında para harcamanız gerekiyor. Eskişehir’in havası nemli olduğu için kurutmaya çalıştığınız biberlerin en az yarısı çürüyüp çöpe gidiyor. Biz zaten hazır kurutulmuş bir bağ biberi 300 liraya satıyoruz. Fire riskini ve harcanan emeği hesaba kattığınızda evde biber kurutmanın hiçbir anlamı kalmadı. Bu sebeple halkımız hazır ürüne daha çok ilgi gösteriyor" dedi.
GAZİANTEP TARLALARINDAN TEZGAHLARA
Eskişehir’de satışa sunulan kurutmalıkların özel bir hazırlık sürecinden geçtiğini aktaran Tezcan, ürünlerin Gaziantep’teki tarlalardan geldiğini belirtti. Hazırlık sürecini anlatan esnaf, "Biberler Antep'te tek tek ipe diziliyor. Halka şeklinde değil, uzun şeritler halinde iplere işleniyor. Güneşte birkaç gün boyunca doğal ortamda kurutulduktan sonra kargo aracılığıyla doğrudan dükkânlarımıza ulaştırılıyor" dedi.
ESKİŞEHİR HALKI TATLI BİBERİ, GURBETÇİLER İSE TOPLU ALIMI TERCİH EDİYOR
Tüketici tercihlerine de değinen esnaf Ömer Faruk, Eskişehir halkının genel olarak acı biberi pek sevmediğini, bu yüzden Antep’in tatlı dolmalık biberlerinin ilk sırada tercih edildiğini söyledi.
Dolmalık biberin yanı sıra kızartmalık kapya biber ile son dönemin gözdesi Kale biberine de yoğun talep olduğunu belirtti.
Yurt dışı bağlantılı satışların da hareketli olduğunu belirten aktar esnafı Tezcan, Eskişehir’den özellikle Fransa ve Belçika’ya giden gurbetçilerin 10 ila 15 dizi arasında değişen toplu alımlar yaptığını, yerel halkın ise ürünü taze tüketmek adına bittikçe tek dizi halinde satın aldığını söyledi.
FİYAT ARTIŞI GENEL BAHARAT PİYASASININ ALTINDA KALDI
Geçen yıl 250 liradan satılan kurutulmuş biber bağının bu yıl 300 liraya yükseldiğini belirten Ömer Faruk Tezcan, yaşanan artışın genel enflasyon ve baharat fiyatlarındaki yükselişe oranla oldukça düşük kaldığını söyledi.
Fiyatların beklenenden daha makul seviyede seyrettiğini ifade eden esnaf, hem fiyat avantajı hem de pratikliği nedeniyle hazır kurutulmuş bibere olan ilginin sezon boyunca artarak devam etmesini beklediklerini dile getirdi.