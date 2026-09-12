"Evde yapmanın anlamı kalmadı" diyerek hazır almaya başladılar. Dükkanda 300 lira

Piyasadaki taze biber fiyatlarına dikkat çeken aktar Tezcan, yaş biberin kilogram fiyatının 50 ila 60 lira arasında değiştiğini söyledi. Bir bağ kurutmalık elde etmek için ortalama 4-5 kilogram taze biber gerektiğini vurgulayan esnaf, "Bir bağ biber elde etmek için sadece taze bibere yaklaşık 200 ila 300 lira arasında para harcamanız gerekiyor. Eskişehir’in havası nemli olduğu için kurutmaya çalıştığınız biberlerin en az yarısı çürüyüp çöpe gidiyor. Biz zaten hazır kurutulmuş bir bağ biberi 300 liraya satıyoruz. Fire riskini ve harcanan emeği hesaba kattığınızda evde biber kurutmanın hiçbir anlamı kalmadı. Bu sebeple halkımız hazır ürüne daha çok ilgi gösteriyor" dedi.