Evden çalışanlar için emsal karar: Patronun oyunu mahkemeden döndü

Bu karar üzerine işçi, dosyayı istinafa götürdü. Devreye giren Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), emsal nitelikte bir karara imza attı.

Davacının SGK hizmet dökümünün incelenmesinde devamsızlıktan atıldığı ay için 30 gün sigorta priminin neden yatırıldığını sorgulayan mahkeme, davacı tanığının da işyerinde evden çalışma sisteminin uygulandığı, kendisinin ve satın alma müdürünün de evden çalışma yaptığını beyan ettiğine vurgu yaptı.

Davalı işveren tarafından davacının bu kadar süre evden çalışmasına itiraz edilmeyerek davacının evden çalışma şeklinin itiraza uğramadan kabul edildiği uygulanan çalışma biçimi haline dönüştüğü hatırlatıldı.