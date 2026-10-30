Evden çalışanlar için emsal karar: Patronun oyunu mahkemeden döndü
30.10.2026 10:51
İşverenin evden çalışmasına onay verdiği bir işçi, sigorta primi 30 gün yatırıldığı ayda devamsızlık iddiasıyla kovuldu. Yıllar süren davada son noktayı koyan mahkeme, davacıyı işe iade etti.
İş yeri sahibinin bilgisi dahilinde evden çalışan bir dış ticaret müdürü, sigorta priminin 30 gün yatırıldığı ayda devamsızlık yaptığı öne sürülerek işten çıkarıldı.
Konuyu iş mahkemesine taşıyan müdür, iş akdinin davalı işveren tarafından geçerli ve haklı bir neden olmaksızın sona erdirilmesi nedeni ile davalı işveren tarafından yapılan feshin geçersizliğine hükmedilmesini istedi.
Müdür aynı zamanda işe iadesini, işe iadenin mali sonuçlarından davalının sorumlu olduğunun tespitine karar verilmesini de talep etti.
Davalı şirketin avukatı ise davacının iş akdinin haklı nedenlerle feshedildiğini öne sürerek, davanın reddine karar verilmesini istedi.
İŞ MAHKEMESİ DAVAYI REDDETTİ
İş mahkemesi, iş sözleşmesinde taraflarca kabul edilmiş evden çalışmaya ilişkin onay olmadığı, davacının çalışma sistemini tek taraflı olarak belirleyemeyeceği ve davacının kendi isteği ile iş yerine gitmediğine dikkat çekti.
Davalı tarafından tutulan devamsızlık tutanakları sonrasında davacının iş akdi haklı nedenle feshedildiği anlaşıldığından davanın reddine karar verildi.
İŞÇİ DAVAYI TEMYİZ ETTİ
Bu karar üzerine işçi, dosyayı istinafa götürdü. Devreye giren Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), emsal nitelikte bir karara imza attı.
Davacının SGK hizmet dökümünün incelenmesinde devamsızlıktan atıldığı ay için 30 gün sigorta priminin neden yatırıldığını sorgulayan mahkeme, davacı tanığının da işyerinde evden çalışma sisteminin uygulandığı, kendisinin ve satın alma müdürünün de evden çalışma yaptığını beyan ettiğine vurgu yaptı.
Davalı işveren tarafından davacının bu kadar süre evden çalışmasına itiraz edilmeyerek davacının evden çalışma şeklinin itiraza uğramadan kabul edildiği uygulanan çalışma biçimi haline dönüştüğü hatırlatıldı.
İŞÇİNİN İŞE İADESİNE KARAR VERİLDİ
Bölge Adliye Mahkemesi, aldığı kararla ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına, davacının davasının kabulüne ve işe iadeye hükmetti.
Karada şu ifadelere yer verildi:
"- Davalı tanığı M. A. tarafından da davacının gelmediği sürede evden bir müddet çalıştığının ve bu durumu maillerinden gördüğünün beyan edildiği ortadadır. İşverenin ay sonuna kadar herhangi bir devamsızlık tutanağı tutmadığı gibi SGK'ya da çalışma gün sayısını tam olarak bildirdiği, bu tarihe kadar davacının uzaktan çalışmasına muvafakat edildiği ve uzaktan çalışma sisteminin kabul edilmediği veya kaldırıldığına dair herhangi bir bildirimin yapılmadığı anlaşılmıştır.
- Davacıya keşide edilen ihtarnameden ve davacının evden çalışmak istediğine dair beyanından sonra davalı işveren tarafından çalışma düzenine ilişkin yeni bir düzenleme yapılıp davacıya bildirmesi gerekirken davacı hakkında devamsızlık tutanağı düzenlendiği, davacının devamsızlık yapma kastı bulunmadığı, uzaktan çalışma sistemi ile işine devam ettiği ortadadır.
- İş akdi haklı nedenle feshedildiği ispat edilmeyen davacının davasının reddine ilişkin ilk derece mahkemesi kararının doğru olmadığı görülmekle, davacı istinaf başvurusunun kabulü ile, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, davacının davasının kabulüne, davalı işverenlikçe yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine hükmedilmiştir."