Evin çatısından boğa girdi

İlginç olay, Nazilli ilçesine bağlı Kırcaklı köyünde Ali Aldemir’in evinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Aldemir, ineklerini tohumlaması için serbest bıraktığı damızlık boğa, bir ineğin peşinden koşarken bir anda besihanenin alt tarafında bulunan evin çatısına düştü.