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Evin çatısından boğa girdi

06.09.2026 18:25

Son Güncelleme: 06.09.2026 18:26

İHA

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Aydın’ın ineğin peşinden koşan damızlık boğa, bir evin çatısına düştü.

Evin çatısından boğa girdi
IHA

İlginç olay, Nazilli ilçesine bağlı Kırcaklı köyünde Ali Aldemir’in evinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Aldemir, ineklerini tohumlaması için serbest bıraktığı damızlık boğa, bir ineğin peşinden koşarken bir anda besihanenin alt tarafında bulunan evin çatısına düştü. 

Evin çatısından boğa girdi 1
IHA

Kiremitleri kırıp çatıyı da delen damızlık boğa yarısı evin içinde sırtı da çatının üzerinde askıda kaldı.

Evin çatısından boğa girdi 2
IHA

Bir anda gürültüyle uyanan ev sakinleri evin salonunda tavandan sarkmış koca boğayı görünce ne yapacaklarını şaşırıp 112 Acil Servis’i arayıp yardım istedi. 

 

Bölgeye ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ev ile çatı arasında askıda kalan boğayı kurtardı.

 

 

Evin çatısından boğa girdi 3
IHA

Evde büyük çapta maddi hasar oluşurken damızlık boğanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.