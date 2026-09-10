Eylül ayında yaz havası. Sıcaklıklar bir kademe daha artacak
10.09.2026 08:50
Eylül ayının ortasına gelindi ancak yaz havası yurdu terk etmedi. Türkiye genelinde hava sıcaklığının hafta sonu bir kademe daha artması bekleniyor.
Eylül ayının gelmesiyle birlikte yaz mevsimi geride kaldı.
Ancak yurt genelindeki hava sıcaklıkları, yaz değerlerinde seyretmeye devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelindeki hava sıcaklıkları hafta sonuna doğru bir kademe daha artacak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Kuzeydoğu kesimlerde ise yer yer parçalı bulutlu bir gün yaşanması bekleniyor.
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA GÜNDÜZLERİ YAZ HAVASI HAKİM
İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 28 derece olacak. Gece saatlerine gelindiğinde hava sıcaklığının 20 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.
Başkent Ankara'da da güneş yüzünü gösterecek. Ankara bugün 31 derece olacak.
İzmir 31, Antalya 32, Adana 35 derece olacak.
CUMARTESİ GÜNÜ SICAKLIK BİR KADEME DAHA ARTACAK
Hafta sonu yurt genelindeki hava sıcaklıklarının bir kademe daha artacağı tahmin ediliyor.
Megakent İstanbul, cumartesi günü 30 derece olacak. Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığının 32 derece olması bekleniyor.
Hafta sonu Güneydoğu Anadolu'da aşırı sıcak hava etkili olacak. Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığının 37, Şanlıurfa'da 36 derece olacağı tahmin ediliyor.
HAVA PAZAR GÜNÜ DE ÇOK SICAK OLACAK
Tüm yurtta etkili olacağı tahmin edilen sıcak havanın, pazar günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Pazar günü İstanbul'da hava sıcaklığının 29, Ankara ve İzmir'de 34, Antalya'da 31 derece olacağı tahmin ediliyor.