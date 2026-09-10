Eylül ayında yaz havası. Sıcaklıklar bir kademe daha artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Kuzeydoğu kesimlerde ise yer yer parçalı bulutlu bir gün yaşanması bekleniyor.

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor.