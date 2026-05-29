Faciadan saniyeler önce! Bu fotoğraf çekildi, suya kapıldılar
29.05.2026 09:54
Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşüp kaybolan iki genci arama çalışmaları üç ayrı koldan sürüyor.
Olay, dün 16.00 sıralarında Erek Mahallesi Kelkit Çayı kenarında meydana geldi.
Amca çocukları olduğu öğrenilen Atakan Kale (18), Furkan Kale (18), Oğuz Kale (26) ile İlker Parlak (22) kullandıkları 60 AGH 454 plakalı üç tekerlekli elektrikli triportör ile çay kenarındaki sette gezmeye başladı.
FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTERKEN SUYA DÜŞTÜLER
Gezdikleri sırada suyun kenarına inip, burada fotoğraf çektirmek isteyen dört kişi, triportörle birlikte suya düştü. Atakan ve Furkan Kale, kendi çabalarıyla kıyıya ulaşmayı başardı.
İlker Parlak ve Oğuz Kale ise son günlerde debisi yükselen Kelkit Çayı'nda akıntıya kapılarak kayboldu.
SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
Gençlerin Kelkit Çayı kenarına gelmeden önce evlerinin önünde çektirdikleri fotoğraf da ortaya çıktı.
Fotoğrafta gençlerin triportörün üstünde oturarak poz verdikleri görülüyor.
ÜÇ KOLDAN ARANIYORLAR
İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.
Kaybolan iki genç için AFAD, Jandarma, İtfaiye ve polis ekipleri tarafından havadan ısıya duyarlı dronlarla, yerden komandolarla, suda ise botlarla üç ayrı noktada arama çalışması başlatıldı.
KRİZ MASASI KURULDU
Kaybolan gençlerin bulunması için kriz masası da kurulurken; bölgeye Çorum, Amasya, Samsun, Yozgat AFAD ekipleri, Ankara’dan Jandarma Komando Arama Kurtarma Timleri (JAK) sevk edildi.