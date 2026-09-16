Fatih'teki döviz bürosu cinayetinde sır perdesi aralandı

Polis yaptığı soruşturmada karşılıklı bir çatışmanın yaşanmadığını, iş yeri sahibi Kemal E.'nin çalışanlarının, ofislerine gelen Aksoy kardeşler ve adamlarına çıkan tartışmanın ardından kurşun yağdırdıklarını belirledi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada ise Kemal E.’nin olayda hayatını kaybeden Aksoy kardeşlerin babaları ile daha önceden bir dolandırıcılık olayı nedeniyle gözaltına alındıklarını ve birlikte cezaevinde yattıklarını tespit etti.