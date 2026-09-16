Fatih'teki döviz bürosu cinayetinde sır perdesi aralandı
16.09.2026 16:04
Fatih'teki döviz bürosuna gerçekleştirilen saldırının nedeni belli oldu. Saldırının ardından iş yerinde 2 milyon sahte dolar bulunurken cinayette kullanılan kayıp silah da denizden çıktı.
Fatih'te dün saat 13.00 sıralarında döviz bürosunda meydana gelen olaya ilişkin soruşturma çok yönlü sürüyor.
Olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Öğle saatlerinde döviz ve altın bozdurmak amacıyla kurulan bir ofisten silah seslerinin yükselmesinin üzerine ofiste bulunan bazı kişilerin pencereden, tenteye atlayarak hızla olay yerinden kaçtığı belirlendi.
İKİ ÖLÜ
Olay yerine giden polis ekipleri, ofisin içinde Adnan Aksoy (30) ve kardeşi Kadir Aksoy'u (27) öldürülmüş olarak buldu. Olay sırasında yaralanan E.A. (19) ve B.S. (33) ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
OFİSE GELENLERE KURŞUN YAĞDIRMIŞLAR
Polis yaptığı soruşturmada karşılıklı bir çatışmanın yaşanmadığını, iş yeri sahibi Kemal E.'nin çalışanlarının, ofislerine gelen Aksoy kardeşler ve adamlarına çıkan tartışmanın ardından kurşun yağdırdıklarını belirledi.
Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada ise Kemal E.’nin olayda hayatını kaybeden Aksoy kardeşlerin babaları ile daha önceden bir dolandırıcılık olayı nedeniyle gözaltına alındıklarını ve birlikte cezaevinde yattıklarını tespit etti.
İŞ YERİNDE 2 MİLYON DOLARA YAKIN SAHTE DOLAR BULUNDU
Olay yerinde yapılan incelemelerde ve aramalarda ise iş yerinde bulunan 1 milyon 900 bin sahte dolar bulundu.
Sahte dolarlar inceleme altına alınırken çatışmanın ardından ofiste bir dolabın içinde bulunan 1 milyon 900 bin sahte doların çatışmayla bir ilgisinin olup olmadığı araştırılıyor.
GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ SİLMİŞ
Kemal E.’nin olayın ardından iş yeri güvenlik kamera görüntülerini silmeye çalıştığı da tespitler arasında yer aldı.
Polisin yaptığı incelemede bazı görüntülerin silindiği belirlenirken bu görüntülerin hard disk üzerinden kurtarıldığı ve incelenmeye başlandığı öğrenildi.
Ayrıca, olayda kullanılan silahlardan biri de şüphelilerin yer göstermesi sonucu Kumkapı sahilinde denizden çıkarıldı. Bu silahın olay yerinde bulunan ikinci bir silahla birlikte kriminal polis laboratuvarında incelemesinin sürdüğü belirtildi.
12 KİŞİ GÖZALTINDA
Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturmada kısa sürede yakalanan E.A. (19), B.S. (33), O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26), C.P.D. (21) ile birlikte iş yeri sahibi K.E. (40) ve olayda silah kullanan E.A. (50) isimli şüphelileri yakaladı.
Şüphelerilerin sorgusu sürerken 3 kişinin daha gözaltına alındığı ve şüphelilerin çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.