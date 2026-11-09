Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesinden: "Bir miktar birikimi değerlendirdim"
09.11.2026 10:26
Son Güncelleme: 09.11.2026 10:29
Tutuklu Fatma Betül Sayan Kaya'nın, ifadesinde "Bir miktar birikimi değerlendirdiğini" belirterek, ekonomi bilmesine rağmen siyasi kimliği nedeniyle borsadan uzak durduğunu ileri sürdüğü anlaşıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırılan ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince “Suç örgütüne üye olma” ve “SPK Kanunu’na muhalefet” suçlarından tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı.
"AYLIK GELİRİM 500 BİN LİRA"
500 bin lira aylık geliri olduğunu öne süren Kaya, “Atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum. Ben savcılık sevk yazısını gördüm. TERA yönetimiyle yoğun görüşmelerim olduğu yazmakta fakat kesinlikle öyle bir görüşmem yoktur. Öyle bir ifadem olduysa görmek isterim." dedi ve şu iddiada bulundu:
"Emre Tezmen ile hayatımda bir defa karşılaştım. Erdin Özel isimli şahıs ise bana yardımcım yapılması için siyasiler tarafından önerilmiştir. Ancak kendisi hiçbir dönem yardımcım olmamıştır. Kendisiyle yaptığım tüm görüşmeler siyasi amaçlı görüşmelerdir. Hiçbir şekilde ne TERA ile ilgili ne de borsada yaptığım işlemlerle ilgili kendisiyle görüşmem olmamıştır. Yani ben örgüte üye olma suçlamasını kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum.”
Kaya, ifadesinde 163 milyon liralık yatırımla sağladığı 2 milyar liranın üzerindeki borsa kazancını konusunda da iddialarını aktardı.
“BORSADAN UZAK DURDUM”
Savcılık ifadesinde geçen Erdin Özel ile görüşmesinin, Özel'in kendisine önermesi sonucu gerçekleşmiş bir tanışma görüşmesi olduğunu iddia eden Kaya ifadesine şöyle devam etti:
"Ben kendisinin ismini duymuştum ancak şahsen o güne kadar tanımıyordum. Tanışma görüşmesi olduğu için kendisinin ne iş yaptığını sordum. Kendisi de bana TERA Holding yönetiminde olduğunu söyledi. Ben TERA Holding’i bilmediğim için ‘Ne iş yapar bu TERA Holding?’ diye sordum. O da bana borsa aracı kurumu olduklarını, aynı zamanda farklı sektörlerde de yatırım yaptıklarından bahsetti.
-Benim o güne kadar borsa hesabım yoktur. Ben de bugüne kadar bir siyasetçi olduğum için borsayla hiçbir işim olmadığını dile getirdim. Tanışma görüşmemiz de o şekilde bitmiştir. Ben üniversite döneminde ekonomi alanında da eğitim aldığım için borsadan haliyle anlarım ancak siyasi kimliğim sebebiyle hep uzak durmayı tercih ettim.
“EŞİMLE BİRİKİMİMİZİ DEĞERLENDİRMEK İSTEDİK”
"Eşimle bir miktar birikimimiz vardı. Bu birikimi değerlendirmek istedik. Hem Erdin Bey’in söyledikleri hem de çevremdeki birçok siyasetçiden duyduğum, borsanın bir yatırım aracı olduğu, SPK, BDDK gibi kurumların denetiminden geçtiği, herkesin yatırım yaptığı ve bir sıkıntı olmadığı söylenilmesi üzerine biz de eşimle bu doğrultuda bir yatırım yaptık.”
Kaya, “Benim, kesinlikle Erdin Özel ile yoğun bir trafiğim olmadı. Kendisiyle iddia edildiği gibi sık görüşen biri değilim. Keza Emre Tezmen isimli kişiyle de sadece bir görüşme oldu. Yoğun bir görüşme trafiği kesinlikle söz konusu değildir." diyerek iddialara yanıt verirken Emre Tezmen ve Erdin Özel ile olan tüm HTS kayıtlarının dosyaya eklenmesini de talep etti.
Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesinin devamında ise açıklamalar yer aldı:
"Savcılık sevk yazısında benim tüm hisselerimi 16 Eylül 2026 tarihinde sattığımı belirtmiştir ancak bu husus doğru değildir. Ben hisselerimin yarısından fazlasını ağustos ayında satmış bulunmaktaydım. Bununla birlikte 17 Eylül’de tasfiye kararı çıktıktan sonra ben ve eşim, haksız kazanç olarak nitelendirilen meblağı iade etmek için başvuru yaptık.
-TMSF tarafından bize 5 Ekim gününe randevu verildi. Randevu verilen gün ve saatte giderek TMSF tarafından tarafımıza belirtilen meblağı iade ettik. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Benim iki çocuğum vardır. Biri yakın tarihte açık kalp ameliyatı olmuştur. Küçük bir kızım vardır. Serbest bırakılmamı talep ederim.”
Fon soruşturmasında ikinci kez savcıya ifade veren eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, "suç örgütüne üye olmak ve SPK Kanunu'na muhalefet"ten tutuklan 5 Kasım Perşembe günü tutuklanmıştı.
GECE YARISI TUTUKLAMA KARARI
Kaya, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklamaya sevk edilmişti. Eşi İlyas Kaya ise adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.
Sulh Ceza Hakimliği eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya hakkında sevk maddelerinden tutuklama kararı vermişti. Hakimlik İlyas Kaya için ise yurtdışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şeklinde adli kontrol kararı vermişti.
SUÇLAMALAR VE İDDİALAR NELER?
Kaya çiftinin, SPK'nın tasfiye ettiği fonlardan birinde haksız kazanç elde ettikleri öne sürülmüştü.
SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında hazırlanan tutuklamaya sevk yazısı da ortaya çıkmıştı.
Yazıda, Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. isimli şirketin hissesindeki işlem verileri ve bulgular sonucunda, şüpheli Fatma Betül Sayan Kaya’nın kamuya açıklanmamış ve sermaye piyasası aracının fiyatını, değerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgilere sahip olduğu yönünde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından rapor düzenlendiği belirtilmişti.
İlgili hissede yapılan işlemler ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) sermaye ve ortaklık yapısı incelendiğinde, Tera Grubu’nun şirket ve fon bazında OZATD hissesinde yoğun miktarda alım işlemi gerçekleştirdiğinin tespit edildiği yazılmıştı.
“ERDİN ÖZEL İLE GEÇMİŞTEN GELEN BİR TANIŞIKLILIĞIN BULUNDUĞU…”
Alınan ifadelerde, Fatma Betül Sayan Kaya’nın Tera Grubu yöneticilerinden Erdin Özel’le geçmişten gelen bir tanışıklığının bulunduğunu ve hisse yatırım sürecinde de bu görüşmelerin yoğun biçimde devam ettiğini belirttiği aktarılmıştı. Kaya’nın, Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’le de görüştüğünü söylediği, ayrıca Tera Grubu’nda yatırım hesabı açtığının işlem ve beyanlarla doğrulandığı ifade edilmişti.
İlgili hissenin değerindeki yükselişin 2026 yılının nisan ayında başladığı, düşüş eğiliminin ise fonlarla ilgili tasfiye kararının alındığı 17 Eylül 2026’dan bir gün önce, 16 Eylül 2026’ya kadar devam ettiği belirtilmişti.
Kaya’nın OZATD hisselerini 2026 yılının nisan ayında aldığı, satış işlemini ise 16 Eylül 2026’da gerçekleştirdiği kaydedildi. Ayrıca hisselerin bu tarihte piyasada satılmadığı, virman yoluyla Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından alındığı ve hisse bedelinin aynı gün şüphelinin hesabına yatırıldığının anlaşıldığı aktarılmıştı.
Yazıda, OZATD hissesinin 'T+2' pozisyonunda olduğu, yani satış işleminin gerçekleşmesinden sonraki 2 iş günlük takas sürecinin ardından satıştan elde edilen tutarın hesaba geçtiği belirtilmişti. Fatma Betül Sayan Kaya’ya ait hisselerin satışının 'T+0' pozisyonunda, virman yoluyla yapıldığı ve bakiyenin aynı gün hesaba geçtiği ifade edilmişti. Virmanın Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye yapıldığı, aynı gün şirket tarafından şüphelinin hesabına hisse satış bedelinin yatırıldığının tespit edildiği aktarılmıştı.
Satış işleminin, tasfiye kararından bir gün önce, 16 Eylül 2026’da gerçekleştiği belirtilmişti. Şüphelinin Tera Grubu yöneticileriyle diyalog hâlinde olması ve ilk kez borsa yatırımı yapmasına rağmen yatırım miktarının yüksek olması dikkate alındığında, hissenin fiyat hareket aralığını ve tasfiye kararının verileceğini bilerek işlem yaptığı değerlendirmesine yer verilmişti.
KAYA ÇİFTİ DAHA ÖNCE DE İFADE VERMİŞTİ
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya daha önce de fon soruşturmasında ifade vermişti. Kaya çifti, 7 Ekim günü verdikleri ilk ifadede alım-satım işlemleriyle ilgili özel bilgi ve yönlendirme almadıklarını iddia etmişti.
Fatma Betül Sayan Kaya ile eşine, Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirdikleri alım ve satım işlemleri ile sonrasındaki para hareketli sorulmuştu.
İlyas Kaya, nisan ayında yaklaşık 150 bin lot Özata Denizcilik hissesi aldığını, hisselerin bir bölümünü ağustosta sattığını, eylülde ise kalanını sattığını söylemişti.
Fatma Betül Sayan Kaya ise aynı dönemde yaklaşık 250 bin lot hisse aldığını ve eşiyle benzer tarihlerde satış yaptığını belirtmişti.
Çift, satışlardan elde ettikleri paranın bir bölümünü kısa süreli olarak yatırım fonlarında değerlendirdiklerini savunmuştu.
2 MİLYAR LİRA İADE ETTİLER, KAYA AK PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ
Çift, sağladıkları 2 milyar liranın üzerindeki haksız kazançla gündeme gelmiş, daha sonra bu paranın iade edildiği iddia edilmişti.
Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti üyeliğinden de istifa etmişti.
Konuya ilişkin açıklamayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eyyüp Kadir İnan yapmıştı.
İnan, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve yetkili kurulların tespiti doğrultusunda gerekli işlemleri yaptığını vurgulamıştı ve "Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir, partimizin mensubu da değildir." demişti.