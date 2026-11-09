Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesinden: "Bir miktar birikimi değerlendirdim"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırılan ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince “Suç örgütüne üye olma” ve “SPK Kanunu’na muhalefet” suçlarından tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı.

"AYLIK GELİRİM 500 BİN LİRA"

500 bin lira aylık geliri olduğunu öne süren Kaya, “Atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum. Ben savcılık sevk yazısını gördüm. TERA yönetimiyle yoğun görüşmelerim olduğu yazmakta fakat kesinlikle öyle bir görüşmem yoktur. Öyle bir ifadem olduysa görmek isterim." dedi ve şu iddiada bulundu:

"Emre Tezmen ile hayatımda bir defa karşılaştım. Erdin Özel isimli şahıs ise bana yardımcım yapılması için siyasiler tarafından önerilmiştir. Ancak kendisi hiçbir dönem yardımcım olmamıştır. Kendisiyle yaptığım tüm görüşmeler siyasi amaçlı görüşmelerdir. Hiçbir şekilde ne TERA ile ilgili ne de borsada yaptığım işlemlerle ilgili kendisiyle görüşmem olmamıştır. Yani ben örgüte üye olma suçlamasını kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum.”

Kaya, ifadesinde 163 milyon liralık yatırımla sağladığı 2 milyar liranın üzerindeki borsa kazancını konusunda da iddialarını aktardı.

“BORSADAN UZAK DURDUM”

Savcılık ifadesinde geçen Erdin Özel ile görüşmesinin, Özel'in kendisine önermesi sonucu gerçekleşmiş bir tanışma görüşmesi olduğunu iddia eden Kaya ifadesine şöyle devam etti:

"Ben kendisinin ismini duymuştum ancak şahsen o güne kadar tanımıyordum. Tanışma görüşmesi olduğu için kendisinin ne iş yaptığını sordum. Kendisi de bana TERA Holding yönetiminde olduğunu söyledi. Ben TERA Holding’i bilmediğim için ‘Ne iş yapar bu TERA Holding?’ diye sordum. O da bana borsa aracı kurumu olduklarını, aynı zamanda farklı sektörlerde de yatırım yaptıklarından bahsetti.

-Benim o güne kadar borsa hesabım yoktur. Ben de bugüne kadar bir siyasetçi olduğum için borsayla hiçbir işim olmadığını dile getirdim. Tanışma görüşmemiz de o şekilde bitmiştir. Ben üniversite döneminde ekonomi alanında da eğitim aldığım için borsadan haliyle anlarım ancak siyasi kimliğim sebebiyle hep uzak durmayı tercih ettim.

“EŞİMLE BİRİKİMİMİZİ DEĞERLENDİRMEK İSTEDİK”

"Eşimle bir miktar birikimimiz vardı. Bu birikimi değerlendirmek istedik. Hem Erdin Bey’in söyledikleri hem de çevremdeki birçok siyasetçiden duyduğum, borsanın bir yatırım aracı olduğu, SPK, BDDK gibi kurumların denetiminden geçtiği, herkesin yatırım yaptığı ve bir sıkıntı olmadığı söylenilmesi üzerine biz de eşimle bu doğrultuda bir yatırım yaptık.”