Fatma Nur öğretmenin katilinin cezası belli oldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Mart'ta F.S.B'nin, öğretmen Fatma Nur Çelik'in ders verdiği 206 numaralı sınıfa girdiği, hiçbir uyarı ya da tartışma yaşamadan doğrudan masasında oturan Çelik'e yöneldiği, 4-5 kez sırt bölgesine bıçak darbeleriyle saldırdıktan sonra sınıftan hızla çıktığı anlatılmıştı.

Saldırıda ağır yaralanan Çelik'in kaldırıldığı hastanede aynı gün vefat ettiği aktarılan iddianamede, saldırının ani bir refleks değil, yoğunluk ve devamlılık gösteren bir icra hareketi olduğunun değerlendirildiği belirtilmişti.

Sanığın eyleminin "olay anında doğmuş ani ve geçici öfke patlaması"nın ürünü olmadığı, aksine aylar öncesine yayılan, giderek derinleşen, zihinsel olarak beslenen ve nihayet somut icra hareketine dönüştürülen süreç sonunda gerçekleştiği tespiti yapılmıştı.

İddianamede, F.S.B.'nin okul rehberlik birimince 2025 başlarından itibaren düzenlenen görüşme ve yönlendirme formları ile İstanbul Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sağlık kurulu raporuna yer verilmişti.