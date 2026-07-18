Felç olan Diyar'ın ailesinden adalet çağrısı. "Evladım gözümün önünde eriyor"

Anne Mahide Demirbaş, "Evladım gözümün önünde eriyor. Anne ne zaman yürüyeceğim dediği sürece yanında ağlayamıyorum. Ablada onunla beraber büyüdü. Onun da psikolojisi bozuldu. . 'Ayaklarım tutmuyor biliyorum' diyor. Ben bunu nasıl kaldırabileyim. Annelerin hepsine soruyorum. İçim yanıyor. 23 seneni ver çocuğunu büyüt, her pislikten koru ama biri gelsin senin kızına vursun. Adalet istiyorum. Pisliklerini kaldırmaya çalışıyorlar. O avukat ne biçim avukat ki kalkıp kızıma diyor ki, ‘O saatte ne işi var. Kapısının önünde duramaz mı? Herkese soruyorum. 23.00’da olsun 01.00’ da olsun. Kapının önünde de duramazsak biz, kadınlar ne yapalım?” dedi.