Felsefenin öncü ismi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'ye veda

NTV muhabiri Sinan Kunter, Kuçuradi'nin felsefe dünyasının önemli isimlerinden biri olduğunu ardından özellikle insan hakları alanındaki çalışmalarıyla bizlere büyük bir miras bıraktığı vurguladı.

Kunter, yıllar boyunca akademik çalışmalarını sürdüren usta ismin, yalnızca Türkiye'de değil uluslararası alanda da fikirleriyle farkındalık oluşturduğunu da söyledi.

Kunter, felsefe alanında yaptığı çalışmaların insan hakları mücadelesine önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, bu çalışmaların Türkiye sınırlarını aşarak dünyaya yayıldığını söyledi. UNESCO başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinde ortaya koyduğu fikirlerin karşılık bulduğunu belirten Kunter, bu çalışmaların önemli bir farkındalık yarattığını dile getirdi.

“FELSEFEN ASLA VAZGEÇMEDİ”

Türkiye Felsefe Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken ise “hocaların hocası”yla uzun yıllar birlikte çalıştıklarını anlattı. Çotuksöken, öğrencilik yıllarından itibaren Kuçuradi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek onun akademik titizliğine dikkat çekti.

Kuçuradi'nin babasının eczacı olduğunu ve kızının da eczacı olmasını istediğini aktaran Çotuksöken, buna rağmen onun felsefeden hiçbir zaman vazgeçmediğini söyledi.

Çotuksöken, "Çok titiz çalışırdı. Muhteşem bir dil duyarlılığı vardı. Çok yabancı dil bilirdi ama Türkçeye ayrı bir özen gösterirdi.” sözleriyle hocasının dil konusundaki hassasiyetini de anlattı.