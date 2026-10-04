Felsefenin öncü ismi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'ye veda
04.10.2026 11:58
89 yaşında hayatını kaybeden filozof Prof. Dr. İoanna Kuçuradi için Maltepe Üniversitesi'nde cenaze töreni düzenleniyor.
Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı olan İoanna Kuçuradi, tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Cuma günü hayatını kaybetti.
90'ıncı yaşına girmeye hazırlanan Kuçuradi, 10 Ekim'de Sarıyer Boğaziçi Kültür Merkezi'ndeki düzenlenecek programla öğrencileri ve sevenleriyle yeni yaşına girecekti.
Felsefenin öncü isminin cenazesi, doğum gününde (4 Ekim'de) Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda düzenlenen törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedilecek.
NTV muhabiri Sinan Kunter, Kuçuradi'nin felsefe dünyasının önemli isimlerinden biri olduğunu ardından özellikle insan hakları alanındaki çalışmalarıyla bizlere büyük bir miras bıraktığı vurguladı.
Kunter, yıllar boyunca akademik çalışmalarını sürdüren usta ismin, yalnızca Türkiye'de değil uluslararası alanda da fikirleriyle farkındalık oluşturduğunu da söyledi.
Kunter, felsefe alanında yaptığı çalışmaların insan hakları mücadelesine önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, bu çalışmaların Türkiye sınırlarını aşarak dünyaya yayıldığını söyledi. UNESCO başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinde ortaya koyduğu fikirlerin karşılık bulduğunu belirten Kunter, bu çalışmaların önemli bir farkındalık yarattığını dile getirdi.
“FELSEFEN ASLA VAZGEÇMEDİ”
Türkiye Felsefe Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken ise “hocaların hocası”yla uzun yıllar birlikte çalıştıklarını anlattı. Çotuksöken, öğrencilik yıllarından itibaren Kuçuradi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek onun akademik titizliğine dikkat çekti.
Kuçuradi'nin babasının eczacı olduğunu ve kızının da eczacı olmasını istediğini aktaran Çotuksöken, buna rağmen onun felsefeden hiçbir zaman vazgeçmediğini söyledi.
Çotuksöken, "Çok titiz çalışırdı. Muhteşem bir dil duyarlılığı vardı. Çok yabancı dil bilirdi ama Türkçeye ayrı bir özen gösterirdi.” sözleriyle hocasının dil konusundaki hassasiyetini de anlattı.
Kuçuradi için düzenlene veda töreninde konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise şunları söyledi:
“Bu çağın öğretmeni olarak bize yola gösterdi. Bir değer arayışı olan kendine bulacağı en kıymetli öğretmenler bir tanesi Kuçuradi hocamızdır. Ne zaman insandan bahsetsek ne zaman insan ile değer ilişkisi arasında bir bağ kurmaya çalışsak onun rehberliği önümüzde her zaman yol gösterici olacak.”
IOANNA KUÇURADİ KİMDİR?
Kuçuradi 4 Ekim 1936'da, İstanbul'da doğdu. 1954'te Zapyon Kız Lisesini, 1959'da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdi. 1965'te doktora derecesini aldı. 1965-1968 yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesinde görev yaptı. 1970'te doçent, 1978'de de profesör oldu.
1969'da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü kurdu ve 2003 yılında emekli oluncaya dek bölümün başkanlığını yaptı. 1997'den beri aynı üniversitenin İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürü ve bu Merkezin bünyesinde kurulan UNESCO Kürsüsünün sahibiydi.
Türkiye Felsefe Kurumunun başkanlığını yürüten Kuçuradi, Uluslararası Felsefe Dernekleri Federasyonunda da çeşitli görevlerde bulundu ve federasyonun başkanlığını yaptı.
Felsefe, etik, insan hakları ve değerler alanlarında çalışmalar yapan Kuçuradi, ulusal ve uluslararası çeşitli kuruluşlarda görev aldı.
ESERLERİ VE ÖDÜLLERİ
Kuçuradi'nin "Nietzsche ve İnsan", "Schopenhauer ve İnsan", "İnsan ve Değerleri", "Etik", "Sanata Felsefeyle Bakmak" ve "Çağın Olayları Arasında" adlı eserleri bulunuyor.
Prof. Dr. Kuçuradi, çalışmaları dolayısıyla Goethe Madalyası, Türkiye Bilimler Akademisi Ödülü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülü ve çeşitli uluslararası onur ödüllerine layık görüldü.