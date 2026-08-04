Fenerbahçe maçında jet uçurmuştu, YAŞ kararıyla emekliliğe sevk edildi

O isim Tümgeneral Mete Kuş.

Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, Konya'da oynana Konyaspor-Fenerbahçe maçı sırasında ev sahibi ekibe destek vermek için F-16 ve Skorsky helikopter uçurmuştu.

Olay 21 Nisan'da Konyaspor oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında meydana gelmişti.