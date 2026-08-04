Fenerbahçe maçında jet uçurmuştu, YAŞ kararıyla emekliliğe sevk edildi
04.08.2026 16:36
Son Güncelleme: 04.08.2026 16:36
Konyaspor-Fenerbahçe maçı sırasında stadyum üzerinde F-16 ve helikopter uçurduğu gerekçesiyle Ankara'ya çekilen Tümgeneral Mete Kuş, emekliliğe sevk edildi.
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla onaylanan kararlar, 30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak.
Kararlar kapsamında 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren emekliliğe sevk edildi.
Emekliliğe sevk edilen isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim var.
KONYASPOR'A DESTEK İÇİN JET VE HELİKOPTER UÇURMUŞTU
O isim Tümgeneral Mete Kuş.
Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, Konya'da oynana Konyaspor-Fenerbahçe maçı sırasında ev sahibi ekibe destek vermek için F-16 ve Skorsky helikopter uçurmuştu.
Olay 21 Nisan'da Konyaspor oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında meydana gelmişti.
EMEKLİ EDİLDİ
Tümgeneral Mete Kuş, bu olayın ardından görevinden alınıp Ankara'ya çekilmişti.
Mete Kuş, bugün açıklanan YAŞ kararları listesinde emekliliğe sevk edilen isimler arasında yer aldı.