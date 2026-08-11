Fenerbahçe otobüsüne saldırı dosyasında 5 gözaltı
11.08.2026 09:47
Son Güncelleme: 11.08.2026 10:18
11 yıl önce Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik gerçekleştirilen saldırıda 5 kişi gözaltına alındı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 Nisan 2015'te Trabzon'da Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik saldırıyla ilgili soruşturmanın yeniden ele alınacağını açıklamıştı.
Soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
5 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın yeni teknolojik imkânlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün delilleri tekrar değerlendirdiğini aktardı.
Gürlek, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulguların ortaya çıktığı ifade etti.
Yeni deliiller doğrultusunda, bu sabah 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyuran Bakan Gürlek, "Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri ile gerekli adli işlemler başlatılmıştır." dedi.
"SPOR ALANINDAKİ ŞİDDETE KARŞI TAVRIMIZ NETTİR"
Akın Gürlek, paylaşımında soruşturmanın tek amacının, 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkmak olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:
“Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir. Türk futbol camiasının ve milletimizin yıllardır cevabını beklediği soruların aydınlatılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ne herhangi bir kişi veya topluluğun haksız yere töhmet altında bırakılmasına ne de herhangi bir saldırının faili meçhul kalmasına izin vermeyeceğiz.”
SORUŞTURMADAN AYRINTILAR
NTV Muhabiri Mustafa Berber, canlı yayında soruşturmaya ilişkin şu bilgileri aktardı:
"Silahlı saldırı gerçekleştirildikten sonra bölgede incelemeler yapılmış ve 5 şüpheli isme ulaşılmıştı. Bu 5 şüpheli isim haklarında delil yeterliliği olmadığı için serbest bırakılmıştı. Ancak o isimlerden birinin bu soruşturmada da adı geçiyor. Bu isim Yusuf Öksüz. Öksüz ile birlikte 5 kişi belirlendi. O gece Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün futbolcularının telefonlarının hangi baz istasyonlarından sinyal alındığı incelendi ve Öksüz ile 4 kişinin daha telefon sinyallerine ulaşıldı. Şüphelilerin telefonlarından takım otobüsünün güzergahı üzerinde sinyal alındığı belirtiliyor. Şüpheli durumlar nedeniyle de 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Öksüz'ün saldırı döneminde maddi sıkıntılar yaşadığı ancak sonrasında mali durumunun düzelttiğine yönelik tespit de mevcut. Adli makamlar ise bu durumu, Öksüz'ün bu suçu işlediğine yönelik kuvvetli şüphe olarak değerlendiriliyor."
NE OLMUŞTU?
4 Nisan 2015'te oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından yola çıkan Fenerbahçe kafilesi, Trabzon Havalimanı'na giderken saat 22.15 sıralarında Araklı yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.
7 Nisan 2015 tarihinde iki kişi gözaltına alınmış, iddiaları reddeden şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma, yaklaşık 5,5 yıl sonra takipsizlikle sonuçlanmıştı.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Fenerbahçe futbol takımı otobüsünün 4 Nisan 2015'te Trabzon'da silahlı saldırıya uğramasına ilişkin etkili soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle "yaşam hakkının ihlal edildiği" iddiasıyla yapılan başvuruda hak ihlali yapılmadığına hükmetmişti.