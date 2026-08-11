Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturması. 1 şüpheli tutuklandı
11.08.2026 09:47
Son Güncelleme: 14.08.2026 19:43
11 yıl önce Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili 1 kişi tutuklandı. 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 Nisan 2015'te Trabzon'da Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik saldırıyla ilgili soruşturmanın yeniden ele alınacağını açıklamıştı.
Soruşturmaya ilişkin 11 Ağustos'ta yeni bir gelişme yaşandı ve 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturmada tutuklamaya sevk edilen Yusuf Öksüz tutuklandı. Hakan Hatipoğlu, Emiral Aygüneş ve Özgür Ertürk hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Adli kontrol kararına başsavcılık tarafından itiraz edileceği bildirildi.
5 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonla ilgili Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın yeni teknolojik imkânlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün delilleri tekrar değerlendirdiğini aktardı.
Gürlek, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulguların ortaya çıktığı ifade etti.
Yeni deliller doğrultusunda, bu sabah 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyuran Bakan Gürlek, "Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri ile gerekli adli işlemler başlatılmıştır." dedi.
"SPOR ALANINDAKİ ŞİDDETE KARŞI TAVRIMIZ NETTİR"
Akın Gürlek, paylaşımında soruşturmanın tek amacının, 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkmak olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:
“Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir. Türk futbol camiasının ve milletimizin yıllardır cevabını beklediği soruların aydınlatılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ne herhangi bir kişi veya topluluğun haksız yere töhmet altında bırakılmasına ne de herhangi bir saldırının faili meçhul kalmasına izin vermeyeceğiz.”
SORUŞTURMADAN AYRINTILAR
NTV Muhabiri Mustafa Berber, canlı yayında soruşturmaya ilişkin şu bilgileri aktardı:
"Silahlı saldırı gerçekleştirildikten sonra bölgede incelemeler yapılmış ve 5 şüpheli isme ulaşılmıştı. Bu 5 şüpheli isim haklarında delil yeterliliği olmadığı için serbest bırakılmıştı. Ancak o isimlerden birinin bu soruşturmada da adı geçiyor. Bu isim Yusuf Öksüz. Öksüz ile birlikte 5 kişi belirlendi. O gece Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün futbolcularının telefonlarının hangi baz istasyonlarından sinyal alındığı incelendi ve Öksüz ile 4 kişinin daha telefon sinyallerine ulaşıldı. Şüphelilerin telefonlarından takım otobüsünün güzergahı üzerinde sinyal alındığı belirtiliyor. Şüpheli durumlar nedeniyle de 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Öksüz'ün saldırı döneminde maddi sıkıntılar yaşadığı ancak sonrasında mali durumunun düzelttiğine yönelik tespit de mevcut. Adli makamlar ise bu durumu, Öksüz'ün bu suçu işlediğine yönelik kuvvetli şüphe olarak değerlendiriliyor."
"SORUMLULARIN HESAP VERMESİNİ İSTİYORUZ"
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, NTV yayınında soruşturmadaki gelişmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"11 yıllık bir mücadele lafta kalmadı ve adliyenin koridorlarından savcılık masasına kadar intikal etti." diyen Mosturoğlu, "Beklentimiz sorumlularının yargı önünde hesap verdiğini görmek." ifadelerini kullandı.
"FETÖ'nün bütün unsurları yok edilemedi, hala mücadele sürüyor." diyen Mosturoğlu, süreci organize eden gücün arkasında FETÖ olduğunu düşündüğünü anlattı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek döneminde dosyanın yeniden değerlendirildiğini anlatan Mosturoğlu, faillerin sayısının atmasını beklediğini belirterek şöyle devam etti:
"- 12 Mayıs'ın da benzer şekilde aydınlatılmasını bekliyoruz. Stadımızda taraftarımız işkenceden geçirilmişti."
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Spor Kulübü de konuya ilişkin yaptığı açıklamada "4 Nisan 2015 tarihinde, futbol takımımızı taşıyan takım otobüsümüze, Trabzon’da gerçekleştirilen ve yalnızca Fenerbahçe Spor Kulübü’nü, camiasını ve mensuplarını değil, Türk Sporunu ve kamu vicdanını hedef alan, bu alçak silahlı saldırının aydınlatılmasına yönelik soruşturmada bugün çok önemli bir aşamaya gelinmiştir." denildi.
Süreci son derece kıymetli bulduklarını ifade eden Fenerbahçe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkür etti.
12 MAYIS OLAYLARI HATIRLATILDI
Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
"Bugün devletimiz tarafından ortaya konulan bu kararlı iradenin; kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk demeden Fenerbahçelilerin hedef alındığı 12 Mayıs saldırısının üzerindeki sis perdesinin de aralanmasına, akamete uğrayan soruşturmanın yeniden açılarak, bu olayın da tüm yönleri ve bağlantılarıyla aydınlatılmasına vesile olacağına inanıyoruz.
Bu menfur saldırıların somut deliller ışığında tüm yönleriyle aydınlatılacağına; faillerinin ve organize edenlerin tespit edilerek yüce Türk adaleti önünde hesap vereceğine ve böylece kamu vicdanının yıllardır beklediği adaletin tecelli edeceğine olan inancımız tamdır."
NE OLMUŞTU?
4 Nisan 2015'te oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından yola çıkan Fenerbahçe kafilesi, Trabzon Havalimanı'na giderken saat 22.15 sıralarında Araklı yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.
7 Nisan 2015 tarihinde iki kişi gözaltına alınmış, iddiaları reddeden şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma, yaklaşık 5,5 yıl sonra takipsizlikle sonuçlanmıştı.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Fenerbahçe futbol takımı otobüsünün 4 Nisan 2015'te Trabzon'da silahlı saldırıya uğramasına ilişkin etkili soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle "yaşam hakkının ihlal edildiği" iddiasıyla yapılan başvuruda hak ihlali yapılmadığına hükmetmişti.